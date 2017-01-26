قاضٍ لبناني يصدر حكمه: "المثلية الجنسية ممارسة لحق طبيعي"

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اصدر القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن ربيع معلوف، حكما قضى بابطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً.



وأشارت المفكرة القانونية بالتعاون مع جمعية “حلم” الى ان أهمية هذا الحكم، تكمن بشكل أساسي في استناده إلى المادة 183 من قانون العقوبات، حيث اعتبر أن الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوق أساسية دون تجاوز. وقد فنّد القرار الشروط الثلاث المفروضة لنزع صفة الجرم عن الفعل، وهي: وجود الحق وممارسته وعدم التجاوز. وفي تحليله “للحق”، إعتبر القرار أن مبدأ المساواة بين البشر هو أحد أهم ركائز المجتمع الديمقراطي والذي على أساسه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، معتبراً أن هذه الحقوق هي ملتصقة بشخص الإنسان لكونه انسان، فلا حاجة لأن يكتسبها ولو كان ذلك مرفوضاً من قبل أغلبية المجتمع.



وقد كرّس هذا الحكم بحسب المفكرة القانونية “حق مثليي الجنس بإقامة علاقات انسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ ذلك من ابسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر”.

كما أشار القرار، إلى أن “منظمة الصحة العالمية” قد اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست إضطراباً أو مرضاً، وبالتالي لا تتطلب علاجاً، “لا سيما ما يسمى بعلاجات الإصلاح أو التحويل الجنسي”، مؤكداً بالمقابل ان “من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالي منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية”.



ولفتت المفكرة الى ان هذا القرار جاء ليستكمل ثلاثة أحكام سابقة كانت قد فسّرت المادة 534 في الإتجاه ذاته: الأوّل صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 02/12/2009، والثاني صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي دحداح في 28/01/2014. والثالث صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في الجديدة هشام القنطار في 05/05/2016.