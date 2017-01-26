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الإعلاميّ جورج عبيد يوضح: مقالي قد أثار لغطًا كبيرًا

26
JANUARY
2017
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أصدر الإعلاميّ جورج عبيد الكاتب السياسيّ في جريدة الديار وموقع التيار الإلكترونيّ البيان التالي:

المقال الذي كتبته وصدر في جريدة الديار الغرّاء بتاريخ 24-1-2017 بعنوان: "اليازجي: جماعات كاثوليكيّة وبروتستناتيّة تستغلّ فقر الناس وأوجاعهم" قد أثار لغطًا كبيرًا واستدعى ردود فعل متوّعة ومختلفة كان البيان التوضيحيّ الصادر عن المركز الإعلاميّ الأنطاكيّ التابع لبطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس قمّته.

وبناء على هذا البيان يهمنّي التأكيد على مضمونه، فصاحب الغبطة الحبيب البطريرك يوحنّا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، لم يجر أيّ حديث ولم يصدر عنه أي كلام في هذا الخصوص، فالمقال جاء من ضمن تحليل مبنيّ على مجموعة استنتاجات ليس إلاّ... وبالتالي، فإنّ صاحب الغبطة لم يجر أيّ حديث ولم يتكلّم على هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وعلى هذا فإنّ المقال هو مجموعة استنتاجات مقرونة بتحليل ساهمت بكتابته منطلقًا فقط من عظة ألقاها غبطته بتاريخ 30-11-2016 في كنيسة دير سيدة البلمند في الكورة الخضراء. 

وأؤكّد بالتالي بأن ليس من أحد مخوّلاً بالكلام على لسان السيد البطريرك إلا هو نفسه أو من يكلّفه بصورة شخصيّة أو الذي يصدر عن المركز الإعلاميّ للبطريركية أو صفحة البطريركيّة الإلكترونيّة وهذا ما ظهر عينًا في ردّ المركز على ما صدر، وعلى هذا أقدّم اعتذاري بالدرجة الأولى لصاحب الغبطة البطريرك يوحنّا لسوء الفهم الذي حدث معربًا له عن محبتي الفائقة وتقديري لدوره الراقي ورؤيته الساطعة الخادمة للوئام والسلام والمتأصّلة في عمق المشرق ببعده الروحيّ والزمنيّ، على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الوجود المسيحيّ، وعلى مستوى العلاقات المسكونيّة والعلاقات المسيحيّة-الإسلاميّة متمنيًّا أن تكون هذه المسألة الطارئة سحابة صيف عابرة.

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