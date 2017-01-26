كنعان: التقارب المسيحي تم والتشاور مفتوح مع الجميع لصيغة موحدة

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان لا تناقض بعد اليوم في مقاربة قانون الانتخاب على المستوى المسيحي ، بل هناك تقارب ويمكن الخروج بشيء مشترك في الايام المقبلة، والتشاور مفتوح مع مختلف الكتل والقوى، والانتظار لن يكون طويلا للاتفاق بين كل الافرقاء على قانون جديد والا سيكون لنا موقف حاسم.

واعتبر كنعان ان هناك اكثر من صيغة تبحث، من بينها المختلط المعدل وفق المعيار الموحد، والتأهيل على مرحلتين، واذ جدد في احاديث تلفزيونية رفض قانون الستين معدلا، اكد اهمية الحوار مع النائب وليد جنبلاط حول قانون الانتخاب، والكتل الاخرى، مشددا على ان لا يمكن لاي كتلة ان توقف مسار قانون الانتخاب الجديد.