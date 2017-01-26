سكاف من بعبدا: الرئيس عون أب ناصح وحكيم

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في اول زيارة لها الى قصر بعبدا بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التقت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف الرئيس، الذي تداول معها عددا من المواضيع السياسية الراهنة، ولا سيما منها الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، إضافة الى عدد من مطالب منطقة زحلة والبقاع.



وقالت سكاف بعد اللقاء إن زوجها الراحل النائب والوزير السابق الياس سكاف "كان حاضرا في اللقاء لأنه كان سيرى الكثير من تطلعاته الاصلاحية تتحقق في هذا العهد". وشكرت عون على اهتمامه بزحلة والبقاع مؤكدة تقديرها الكبير للعهد وثقتها "بقدرته على تحقيق الاصلاح والتغيير المنشودين بالتعاون مع جميع القيادات اللبنانية". وقالت: "إن الرئيس عون حكم عادل وأب ناصح وحكيم، ويولي زحلة والبقاعيين كل محبة وعناية".