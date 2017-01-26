قضية شارل أيوب لم تنتهي! وآخر فصولها..

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صدر عن الأستاذ الياس عون نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة البيان التالي:

كنّا اعتقدنا أن قضيّة الزميل الأستاذ شارل أيوب ناشر جريدة الديار ورئيس تحريرها انتهت أمس بإطلاق سراحه بعدما تمّ توقيفة من قبل شرطة دبي، ولكننا علمنا أن الأستاذ أيوب ممنوع عليه العودة إلى لبنان بسبب دعوى قضائيّة مرفوعة ضدّه، وهو ليس ضدّ المثول أمام القضاء اللبناني، خصوصًا أن القضيّة موضوع الشكوى حصلت في لبنان.



من هنا نطالب السلطات المعنية في دولة الإمارات العربيّة، التي نحترم، ألا تعامل صحافيًا مثل هذه المعاملة وحجز حريته وهو الذي، أي الأستاذ شارل أيوب، ألا يعيش إلا حرًا وهو مستعد للمثول أمام أية هيئة قضائيّة في بلده