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الوزير خوري استقبل وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر

26
JANUARY
2017
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر يرافقها السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، وجرى البحث معها في التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي يرأسها رئيسي الحكومة في كلا البلدين.

 

واثر انتهاء الاجتماع ابدت الوزيرة سحر نصر حرصها على التعاون الاقتصادي بين لبنان ومصر وألا ينحصر بالتبادل التجاري، بل يتعداه الى امور من شأنها تفعيل دور مجلس رجال الاعمال في البلدين من ضمن برنامج واضح المعالم، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص وتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات بما يخلق فرص عمل للنشئ الجديد.

 

واكدت نصر ان الهدف من الزيارة هو اقتصادي بامتياز لتعزيز العلاقات وتحسين فرص النمو وزيادة دخل الفرد.

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