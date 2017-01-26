رئيس جمعية التعاون لحقوق الإنسان هنأ العكاريين بمرسوم تعديل نظام هيئة ادارة السير

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نتقدم بالتهنئة الى أهلنا في عكار لاصدار مرسوم تعديل نظام هيئة ادارة السير وقرار افتتاح قسم لمصلحة تسجيل السيارات وافتتاح مركز للمعاينة الميكانيكية في عكار ونشكر كل من سعى بهذا الخصوص .



في حين نرى ان هذه الخطوة بديهية من خطوات الألف ميل امام الذي يكرّسه اتفاق الطائف من حقنا في عكار باللامركزية الادارية في ادارة شؤوننا عن طريق مجالس منتخبة تسمح بتوفير جميع التسهيلات في كافة ارجاء الدولة دون تهميش منطقة و تمنينها كلّما استحقت خدمة لسكانها و كأنه ليس من حقّها وكأن الدستور لا يقرّ بمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين و المناطق.



ان إتفاق الطائف من خلال اللامركزية أعطى اللبنانيين أكثر من مجرّد القيام بمعاملاتهم في وحدات جغرافية، لقد أعطاهم إمكانية الإدارة من خلال مجالس منتخبة لها الحق بإقامة مشاريع ذات طابع إقتصادي، وإنتاج الطاقة وإنشاء الطرقات وصيانتها، فتؤمّن المياه والكهرباء، ولا تتعدّى سلطة الهيئة الإدارية اللامركزية حدودًا معينة يتأمّن معها قرب المواطن من الإدارة جغرافيًّا.



فتطبيق اللامركزية الادارية مطلب محق اذا اراد المعنيون عدم تجزأة حقوق المواطن و تقسيطها فليكن هناك قانون كامل يسمح للمواطنين بانتخاب هيئات تمثلهم ، تعلم بحاجاتهم ويمكنهم محاسبتها ، بذلك تستعيد عكار المنسية حقوقها المغتصبة.



المحامي الدكتور زياد بيطار