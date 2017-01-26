وزير البيئة طارق الخطيب إطلع على خطة بلديات كسروان الفتوح لمعالجة النفايات

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التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش على رأس وفد من الاتحاد وعرض معه لخطة معالجة النفايات التي يعتزم الاتحاد توليها وتتضمن انشاء معمل للمعالجة ضم نطاق القضاء.



والتقى وزير البيئة رئيس بلدية شحيم السفير زياد الصغير وتمّ بحث في شؤون بيئية عامة.



ومن زوار الوزير الخطيب رئيس وأعضاء لجنة محمية شننعير الطبيعية بحضور النائب نعمة الله ابي نصر وجرى نقاش حول سبل دعم المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.