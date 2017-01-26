ابي رميا تبلغ من اللواء ابراهيم اعتقال قاتل "مجيد الهاشم" في سوريا

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أطلع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا مساء أمس على تفاصيل عملية إلقاء القبض على قاتل المغدور"مجيد جرجس راجي الهاشم"، "خالد سليم" وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حيث نوه أبي رميا بالسرعة التي تمت فيها العملية، مشدداً على ضرورة تسليمه إلى الدولة اللبنانية ومحاكمته وفق القانون اللبناني.

وأكد أبي رميا أن إلقاء القبض على المجرم يخفف من حدة الاحتقان المنتشر جراء الجريمة الشنيعة المرتكبة، ولفت إلى أهمية وضع حدّ لدخول وخروج النازحين السوريين من وإلى لبنان مشدداً على ضرورة عودتهم السريعة إلى بلدهم.