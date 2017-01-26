بعد الجدل حول برنامج "نقشت".. ماذا تعهد الضاهر لرياشي!؟

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أوضح وزير الاعلام ملحم رياشي بعد لقائه المجلس الوطني للاعلام ان “الاجتماع كان للتعارف، هناك أفكار كثيرة وإيجابيات كثيرة ونظرة موحدة للحاجات والامور المختلف عليها بعيدا عن الشتائم والامور الشخصية”.

وأشار إلى ان “قانون الاعلام لا زال مشروع قانون وما زال في مجلس النواب لذلك انا استعجل وسائل الاعلام لوضع ملاحظاتهم الاخيرة”.

وأكد انه "علينا تفهم حاجات الناس والعائلات، ورئيس مجلس ادارة قناة الـ"LBC" بيار الضاهر لا يقبل باهانة كرامات الرأي العام".

وقال: "الضاهر تعهد لي شخصيا بالاشراف على مونتاج برنامج نقشت لحذف ما قد يسيء للآداب العامة. لتلفزيون يدخل الى كل البيوت لذا يجب ان يحترم حرمتها."

وطلب الرياشي من جميع المحطات وقف الحملات المضادة نهائياً والعودة الى دور المحطات الأساسي بإيصال الرسالة.. “رسالة الحق”، مؤكداً إهتمامه باي ملاحظة بشأن قانون الإعلام الجديد.