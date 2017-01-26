وسطَ مَهزَلَة المُنَافَسَة الرَّخِيصَة.. إِنجِيلٌ يُنَافِس!

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صونيا السمراني -



في ظِلِّ الفَسَادِ الإِعلَامِيّ، وَصِرَاع شَاشَات التَّلفَزَة المَحَلِيَّة عَلَى نِسبَة ال"الرَّايتِنغ"، مِن خِلَالِ بَرَامِج َالسَّخَافَة الرَّخِيصَة، لا يَزَالُ البَعض يَتَمَتَّع بِأخلاقٍ وقِيَمٍ تَدفَعه إِلَى إِعدَاد بَرنَامَجٍ قيِّمٍ لَا يَلجَأ إِلَى "الفحش" كي يُسَجِّلَ نِسبَة مُشَاهَدَة مرتَفِعَة.

لم يَدخُل "جِيل الإِنجِيل" مِنَ البَابِ الوَاسِع إِلَى السَّاحَةِ الإعلَامِيَّة، بل دَخَل من باب الخلاص الضيِّق الَّذي لا يتَّسِع إلّا لأَنقِيَاء القلُوب والشُّـرَفَاء على شاشة الوتيفي الإثنين الساعة التاسعة والنصف. وَصَلَ إِلى السَّاحَة الإِعلامِيَّة واستَقَرَّ لِيُنَافِس بَرَامِجَ "شَعبِيَّة" تمَركَزَت عَلَى الشَّاشَات لِسَنَواتٍ عَدِيدَة.

هُوَ بَرنَامجٌ يَنقُلُ كَلِمَةَ الحَيَاة إِلَى بيُوتِ المُشَاهِدين مِن خِلَالِ مُنَافَسَةٍ بَينَ فَرِيقَين مِن المَشَاهِير حَولَ أَسئِلَةٍ بيبليّة ودِينِيَّة ومَعلُومَاتٍ عَامَّة روحيّة تُفِيدُ الإِنسَانَ المُؤمِن في حَيَاتِهِ اليَومِيَّة.



هُوَ بَرنَامَجٌ يَزرَع الفَرَح وَالبَسمَة عَلَى وُجُوهِ المُشَاهِدِينَ مِن خِلالِ إِيصَالِ كَلِمَةِ اللّه الحَيَّة الَّتِي تَدخُلُ إِلَى عمقِ قَلبِ الإِنسَان وَتُفرِحُهُ.



لا يَلجَأ هَذَا البرنَامَج إِلى "الفحش" والمَعلُومَات غَير الأَخلَاقِيَّة كي يجذُب المُشَاهِدِين بَل أثبَتَ، وَعَن جَدَارَة، أَنَّ الإِنجِيل وَالأَخلَاق الرَّفِيعَة المَمزُوجَة بِالصِّدق وَالمَضمُون المُفِيد، وَحدهُم يُحَّقِّقُونَ النَّجَاح.

فلننشر "جيل الإنجيل" في عصر "جيل الفساد".





