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العاصفة وصلت.. وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة!

26
JANUARY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما وماطرا بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها الى 85 كلم/س (يرتفع معها موج البحر الى ما فوق ال 3 امتار)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها بدءا من بعد الظهر الى حدود 900 متر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتلامس الثلوج ال 700 متر ليل الجمعة/السبت شمال البلاد. وحذرت من ارتفاع موج البحر الذي سيقارب ال 6 أمتار مساء، وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثرالحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم بالمنخفض الجوي PERLA المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يستمر حتى مساء السبت.

-الطقس غدا غائم وماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها الى 85 كلم/س (يرتفع معها موج البحرالى ما فوق ال3 امتار)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها بدءا من بعد الظهر الى حدود 900 متر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتلامس الثلوج ال700متر ليل الجمعة/السبت شمال البلاد. نحذر من ارتفاع موج البحر الذي سيقارب ال 6أمتار مساء.

أما يوم السبت فيكون غائما اجمالا مع أمطار غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية خاصة خلال الفترة الصباحية كما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من فجر الاحد.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 6 الى 10 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كلم/س. تشتد مساء لتصل الى 60 كلم/س.

-الإنقشاع: متوسط ، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 17:02.

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