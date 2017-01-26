A + A -

تعليقاً على على كلام النائب وليد جنبلاط حول قانون الإنتخاب، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي الردّ التالي "بسلامة فهمك يا بِك، النسبية هي الطريق الوحيد لتمثيل كل مكوّنات الشعب اللبناني بشكل صحيح. بينما القانون الأكثري هو الإقصاء بحدّ ذاته، واسأل مسيحيي الشوف وعالية يخبرونك عن مدى تمثيلهم.

أما الحوار التمييعي فقد جربناه لمدة 8 سنوات، وكان يجب أن يأتي من يضرب بيده على الطاولة ويقول "كفى"، وها هو قد أتى، وقالها بالصوت العالي، وهذه قمّة المسؤولية لإيقاف الهروب من الحل"

وكان جنبلاط قد غرّد صباح اليوم على صفحته عبر تويتر: "غير منطقي القول اما النسبية او الفراغ.. هناك عدة احتمالات غير هذه النظرة الاحادية .الحوار هو الحل بدل الاقصاء".