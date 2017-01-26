living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرصة حقيقية للتغيير

26
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غالب قنديل


الموقف النوعي الذي اتخذه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء حول قانون الانتخاب كسر فزاعة الفراغ ووسع من فرص سن قانون جديد للانتخاب وقد انطلق الرئيس عون من استنتاج صارخ وقوي في وجه المتمسكين بإعادة إنتاج الصيغة القائمة عندما اعتبر الفراغ خيارا أفضل من الستين والواقع أن الفراغ إن حصل يجب ان تحمل مسؤوليته جهارا الأطراف التي عرقلت مسار الإصلاح الانتخابي وقد أراد رئيس الجمهورية أن يرفع التحدي في وجه سائر القوى السياسية ليجبر الجميع على التصرف بجدية في السعي إلى التفاهم على قانون جديد بدلا من الرهان على لي ذراع الرئيس عون وجميع المطالبين بقانون جديد تحت شعار حشرة المهل الدستورية بينما الجهات المتذرعة بهذا المنطق هي التي منعت التوصل إلى قانون جديد طيلة ثماني سنوات من النقاش في المجلس النيابي وداخل اللجان المتعاقبة التي شكلت لهذه الغاية.

 

الرئيس نبيه بري من جانبه يصدر تحذيرات متلاحقة حول النتائج الخطيرة التي سيولدها الإبقاء على قانون الانتخاب الساري او القيام بعمليات تجميلية لنصوصه لن تبدل شيئا من تحجر الواقع السياسي وما يبنى عليه تمثيليا في تكوين السلطة التشريعية وقد بلغت تحذيرات رئيس المجلس حد النذير بخطر انفجار كبير.

 

الأكيد ان النظام السياسي القائم منذ اتفاق الطائف يثبت عجزه عن الاستمرار والتقدم وهو ضاعف مفاعيل العصبيات الطائفية والمذهبية وانتشارها وتزايدت كذلك علله الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبلغت درجات عالية من الاستعصاء والتفسخ وهذا حال لبنان مع دورات متلاحقة للتأزم انفجر بعضها عنفيا وكان كارثيا منذ عام 1943 بسبب الإبقاء القسري على صيغ التمثيل الطائفي والنظام الانتخابي الأكثري ومعاندة المطالب الإصلاحية المتواضعة وإيصاد أبواب المؤسسات في وجه الشباب والنساء والقوى التغييرية العابرة للطوائف وهذا ما جددته صيغة الطائف مع تطوير نظري لفرصة التجاوز التي كانت في الممارسة وعدا مؤجلا لعقود فأعطيت الطائفية ونظامها الانتخابي الأكثري صفة المؤقت على حساب الإصلاح المعلق .

 

القاعدة التي يجمع عليها الخبراء في علوم الاجتماع والقانون الدستوري هي ان النسبية تؤمن الفرص الأفضل لاحتواء التوترات والتناقضات داخل المؤسسات التمثيلية وتمنع انعكاسها في صراعات اجتماعية وسياسية قد تنتقل إلى الساحات والشوارع وتنذر بتوترات واضطرابات تهدد استقرار المجتمعات فحين يحفظ حق سائر الجماعات والاتجاهات السياسية وبغض النظر عن أحجامها بأن تتمثل وفقا لما تحوزه من تأييد شعبي تتحول المباراة البرلمانية الدائمة بين الأفكار والبرامج والمشاريع إلى نقاشات هادفة وهادئة وبناءة داخل المؤسسات التمثيلية وهذا ما دفع النسبية للتقدم بصورة باتت معها معتمدة في غالبية النظم الانتخابية في العالم .

 

اقترح اتفاق الطائف صيغة نظام المجلسين لاحتواء الهواجس التي يتحدث بها اليوم خصوم النسبية ومحلها مجلس للشيوخ يمكن ان ينتخب على القاعدة الطائفية وفي دوائر فردية إلى جانب مجلس نيابي ينتخب في دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي وعلى الأساس النسبي وقد لحظ الطائف الحاجة إلى التدرج في هذا الاتجاه ولابأس ان يبقى بداية على التمثيل الطائفي مع النسبية والدوائر الموسعة بشرط ان تشكل الهيئة العليا لتجاوز الطائفية لتحيل إلى اول مجلس نيابي جديد خطتها الانتقالية وجدولها الزمني فتأجيل انطلاق السير إلى الدولة المدنية الحديثة امر غير جائز ورئيس الجمهورية هو من أصحاب هذا المشروع والمبشرين به من زمن بعيد.

 

اليوم تكتمل عناصر الفرصة المتاحة بموقف رئيسي الجمهورية والمجلس والقوى السياسية العديدة الداعمة للإصلاح الانتخابي والمطالبة بمبادرات ضاغطة في جميع الاتجاهات لبلورة توازن قوى سياسي يلاقي الموقف الجريء لرئيس الجمهورية الذي وضع القوى المكونة للسلطة امام تحدي مباشرة النقاش العملي في سبيل التوصل إلى قانون جديد والتحرك الشعبي يخرج النقاش من الكواليس ويحيط به لمنع الانقلاب على امل التغيير مجددا.

وكالة أخبار الشرق الجديد
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout