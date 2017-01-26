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لوّحك طول الأناة، فكأنه فعل صلاة يعبر النفس، وعزم يبلور الفكر، وهدأة تناغم الروح، لا بل هي نعمة السلام الداخلي.

وللعيون القراءة مطواعة، والأمور تبحّرها ، تدخل قدس الأقداس فتلملم كنه المعرفة، تصوغها رؤى على وسع الوطن.

ولك وعندك الإيمان الراسخ على الصخر كما القسم، معاندًا لعواصف مزمجرة، تبغي النيل والإستنشفاف بالنار المحيطة اللاذعة، ترعوي مع الصغار للنفوس، يحلمون الكفر إلى عمق الدار لعلّ الغليل يرتوي وَهْمَ الحواري للإشباع، بعدما ضاقت من الأرض بهم السبيلا.

ووهج التصدّي بالإلتفاف، وللعناد قرمته، والسيوف المشحوذة خارج الأغماد نهارًا وليلاً، والعيون ترقب كما النسور: هو التراب للوطن مثلما القدسيّ للكلام، السنكساراتي العتيق، كما الذهب، منزل ينادى به في الغداة من على هالات المآذن، فيراود الكبرُ حتى الغيوم فتمطر للغيث.

هو التكرار لن يكلّ، والعبث بالسكون المطلبْ، وزعزعة الإستقرار المقصدْ، وبالتالي: لن يملّ التصدّي، مستشرقًا لبّ العزم وصدقه، صلابة الأرز، عنوان العهد، ولك الكلام الصارم في المجال، ومن نبع الخبرة والمعرفة تغرف، فترى واقعًا لا يخطئ ومستقبلاً يعانقه الفرح والعظمة.

سيدي العماد الرئيس عظيمٌ دعائي بأن تتوجّك سلامة الصحة فوق الغمار للسنين، عامرة باليمين، فتواكب صلابة البنيان ونقاوته الذي اشتاق إليه الجميع. وأرى من بعيد شابًا وصبيّة يرنوان إلى علم كبير يعلو قبّته الشامخة، مرفرفًا، مصفقًا بالجناحين.

في 24/1/2017 من سلسلة سيدي العماد الرئيس

الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصيّاح.