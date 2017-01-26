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أسرار الجمهورية

وسائل

أكد مرجع أمني كبير أن التشكيك بإنجاز “الكوستا” لن يدفع بالأجهزة الأمنية لكشف وسائلها الحديثة للإرهابيّين.

حسم

يُكثّف أحد التيارات مشاوراته لحسم أسماء المرشحين خصوصاً في الشمال لأن حجم المواجهة كبير.

نصيحة

تلقّى وزير سابق نصيحة بعدم تشكيل لائحة في إحدى المناطق الشمالية والإكتفاء بدعم لائحة معارضة لتيار سياسي كان ينتمي له.



أسرار اللواء

همس

يخشى قطب سياسي من عودة التجاذب الطائفي حول قانون الانتخاب المزمع اعتماده.

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لغز

من المستبعد إبقاء قضية المتعاقدين في الإدارات العامة ملفاً واحداً، مع اتجاه متزايد لصعوبة تجزئته ما خلا الإعلام.