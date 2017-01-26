هذا ما سيتطرّق إليه الحريري في ذكرى 14 شباط في البيال

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ألان سركيس-

بدأ العدُّ العكسي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، وإطلاق شرارة انتفاضة الإستقلال، حيث من المتوقع أن تشهد إطلاق مواقف سياسية تمهّد للمعركة الإنتخابية المقبلة.على الرغم من أنّ تيار «المستقبل» لم يُعلن حتى الساعة برنامجَ إحياء ذكرى استشهاد الحريري، إلّا أنّ كلّ المؤشرات تدل على أنّها ستُقام في «البيال» مثل السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمةً يُحدِّد فيها الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.

ومن المتوقّع أيضاً أن يتطرّق الحريري إلى ترتيب البيت الداخلي المستقبَلي بعد المؤتمر الثاني للتيار والانتخابات التي جرت، إضافة الى الوضع في لبنان والمنطقة والإستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة والتي تختلف عن إنتخابات 2005 و2009.

يوم 14 شباط 2017، سيكون المرّة الثانية الني يقف فيها الحريري في ذكرى إستشهاد والده أمام جمهوره رئيساً للحكومة. المرّة الأولى كانت في 14 شباط 2010، حينها صعد الحريري الى المنبر شارحاً أسبابَ زيارته الى سوريا آنذاك «لأنها تأتي في سياق المصالحات العربية».



بتصرّف: http://www.aljoumhouria.com/news/index/348477