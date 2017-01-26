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نائب رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ الوزير السابق نقولا الصحناوي في اميركا: ضرورة ادخال التكنولوجيا في كل قطاعات الدولة الخاصّة والعامّة

26
JANUARY
2017
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لبّى نائب رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ الوزير السابق نقولا الصحناوي دعوة العشاء الذي أقيم على شرفه من قبل رئيس المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية الدكتور جوزيف خليل في العاصمة الاميركية واشنطن. حضر العشاء عدد من الشخصيّات البارزة وعلى رأسها القنصل اللبناني فيواشنطن السيد علي قرانوح بالاضافة الى المؤسّس والرئيس السابق للمجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية السيد طوني حدّاد ومنسق القوات اللبنانية في العاصمة الأميركية السيد نبيل شاول.

رحّب الرئيس خليل بالجميع واستعرض بعضا ً ممّا حقّقه الوزير صحناوي من انجازات خلال وجوده على رأس وزارة الاتصالات ومنها اطلاق العمل بكابلات الألياف الضوئيّة التي ستنقل البلاد الى عصر الانترنت السريع ما سيحفّز الشركات العالمية على الاستثمار في بلاد الارز كما ألقى الدكتور خليل الضوء على مسعى الوزير للحدّ من هجرة الادمغة الشبابية وابقائها في لبنان عبر خلق فرص عملٍ لها.

 

وأكّد الدكتور خليل أن هذه السنة لن تكون غير البداية لعهد جديد للبنان وللبنانيين ومدى اطمئنانه الى مستقبل البلاد في ظلّ عهد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي كان ولا يزال يشكّل رأس حربة في محاربة الفساد ومكافحة الارهاب.

 

من جهته شكر الوزير نقولا الصحناوي رئيس المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية وأعضاء هيئة واشنطن على الجهود التي يبذلونها من أجل مساعدة الرئيس عون وما يمثل من شعب في لبنان وباقي دول الانتشار. واذ تمحورت كلمته حول أولى انجازات العهد الجديد من اطلاق مرسوم النفط الذي وقع عليه رئيس الجمهورية مؤكّدا ً أنه سيكون نقلة نوعية في اقتصاد لبنان، شدّد الصحناوي على ضرورة ادخال التكنولوجيا في كل قطاعات الدولة الخاصّة والعامّة والتي ستساعد في تخفيف أعباء المواطن وتسهيل معاملاته اليوميّة.

وفتح الوزير المجال للحضور كي يطرحوا عليه أسئلتهم حيث قدّم الاجابات الواضحة والصريحة ومتمنيا ً على الحضور الانفتاح على مختلف الاطياف اللبنانية في الولايات المتحدة لتشكيل قوّة وطنيّة لبنانية يمكن الاعتماد عليها في التوجه نحو ادارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

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