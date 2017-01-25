آخر تفاصيل العاصفة “PERLA” قبل وصولها ببضع ساعات...

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نشرة الطقس المسائية الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية:



الحالة العامة: يتأثرالحوض الشرقي للمتوسط ابتداءً من يوم غد الخميس بمنخفض جوّي “PERLA” مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى مساء السبت.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة،تشتدّ غزارتها اعتباراً من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة،كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1500 متر وتتدنى خلال الليل الى 1200 متر.



الجمعة: وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح قوية (يرتفع معها موج البحر)،وثلوج على ارتفاع 1100 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها بدءًا من بعد الظهر الى حدود 900 متر مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتلامس ال700متر ليل الجمعة/السبت شمال البلاد.





السبت: غائم اجمالاً مع أمطار غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية خاصة خلال الفترة الصباحية كما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من الفترة المسائية كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلاً.