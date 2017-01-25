ابي رميا: لضرورة القاء القبض على قاتل مجيد الهاشم سريعاً واتخاذ أقسى درجات العقوبة بحقه

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شكر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا القوى الأمنية على الجهود التي بذلتها في قضية المواطن "مجيد جرجس راجي الهاشم" الذي وجد جثة هامدة في بلدته العاقورة. وشدد أبي رميا على ضرورة إلقاء القبض على القاتل الذي تبين وفق التحقيقات أنه من الجنسية السورية، وسوقه للعدالة واتخاذ أقسى درجات العقوبة بحقه.

وأكد أبي رميا أنه بمعزل عن الدوافع التي ما زالت المجهولة لغاية الآن والتي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، على الدولة اللبنانية والمعنيين حفظ الأمن ووضع حد للفلتان الأمني الناتج عن عدم تنظيم العدد الهائل للنازحين السوريين في لبنان.