السنيورة يدعي على الـmtv.. والسبب؟

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تقدم المحامي الأستاذ ماجد فياض، بوكالته عن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، إلى محكمة المطبوعات؛ بدعوى مباشرة مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بتهمة القدح والذم ضد محطة أم. تي. في. (MTV) والمدير المسؤول عنها ميشال كبريال المر، ومدعى عليهم آخرين مسهمين في الجرم؛ وذلك بسبب بث المحطة ـ ضمن نشرة الأخبار بتاريخ 16/1/2017 ـ تقريرًا إخباريًا؛ تحدث عن إستثمار المنطقة الحرة في "مطار رفيق الحريري الدولي"، بعنوان: "دفتر الشروط الجديد"؛ تضمن التشهير والقدح والذم والتحقير بحق الجهة المدعية. هذا؛ في حين أنه لا علاقة للرئيس فؤاد السنيورة بهذا الموضوع؛ لا من قريب ولا من بعيد؛ ولا بشكل مباشر أوغير مباشر؛ ولا بالواسطة، أو من خلال أي من أفراد عائلته ـ إلى آخر الدرجات.

لا في الأمس، ولا اليوم؛ ولن تكون له غدًا أية صلة أو علاقة بأمر تجاري أو مالي يتصل بالإستثمار أو الإنتفاع أو التعاطي مع المرفق العام أو المال العام للدولة اللبنانية.



وقد طالبت الدعوى بإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون؛ سندًا إلى المواد 18 و 20 و 21 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977.