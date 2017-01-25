الرئيس عون استقبل الوزراء السابقين الهاشم وحنا والبستاني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في بعبدا الوزراء السابقين جوزف الهاشم والياس حنا وناجي البستاني، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والاوضاع في جبل لبنان والشوف، كما تطرق البحث الى الواقع الانتخابي في الشوف والاستعدادات الجارية للاتفاق على قانون للانتخابات.

واوضح الوزراء انهم عرضوا مع الرئيس عون عمليات الخطف وضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي عادت الى البروز بهدف الاساءة الى الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد.

واكد الرئيس عون للوزراء الثلاثة ان الدولة لن تتساهل في ملاحقة الخاطفين وانزال العقوبات بحقهم.

ورأس الرئيس عون في الحادية عشرة قبل الظهر جلسة مجلس الوزراء.