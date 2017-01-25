living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حُكم لمصلحة القذافي يناقض المحقق العدلي والنائب العام!

25
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-





رضوان مرتضى-

برّأ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري، هنيبعل معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، من جرم تحقير القضاء. لم يأخذ الخوري بمحضر الوقائع الذي حرّره قاضٍ أعلى منه رتبة، هو المحقق العدلي زاهر حمادة، الذي دوّن فعل تحقير القذافي للقضاء اللبناني واتهامه للقضاة بأنهم عصابة.

وسجّل القاضي المنفرد سابقة بتجاهل مضمون محضر رسمي منظّم من قبل قاضٍ آخر، باعتبار أنّ محضر القاضي لا يمكن إثبات عكسه إلا بادعاء التزوير. كذلك لم يعبأ بادّعاء القاضي حمادة على القذافي بجرم تهديد المحقّق العدلي بعدما اتهمه نجل الزعيم الليبي بأنّه ظالم ومرتهن، معتبراً أنّ قضاء والده أكثر عدالة من القضاء اللبناني. بل رفع إصبعه مهدداً حمادة: «إن لم تُخلِ سبيلي بعرف كيف بخلّيك تخليلي سبيلي». ولم يعنه ادعاء النائب العام في بيروت زياد بو حيدر الذي حوّل القذافي بجنحة مشهودة.


وحتى إفادة القذافي التي دُوِّنت على محضر التحقيق لدى القاضي الخوري في الجلسة الختامية قائلاً: «أنا أعتذر عما ورد من خطأ تجاه القاضي زاهر حمادة»، لم يأخذ بها الخوري أيضاً. فأصدر حكمه بإبطال التعقبات بحق القذافي وإعلان براءته من الجرم المنسوب إليه وإطلاقه فوراً مكرِّساً حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام القضاء. وبذلك، يكون قد صدر أول حكم عن القضاء اللبناني لمصلحة القذّافي.


وفي هذا السياق، استنكرت مصادر مقربة من عائلة الإمام موسى الصدر الحكم «الأبتر». ورأت أنّ «القاضي سيكون موضع ملاحقة تأديبية»، مستغربة أنّ يقرر القاضي تكذيب محضر المحقق العدلي وثلاثة شهود وادعاء النائب العام في بيروت القاضي، فيما يأخذ بإفادة متناقضة لآمر فرقة السوق الملازم أول جان و. الذي عاد وأصدر «إفادة توضيحية» مدّعياً أنّ القاضي قوّله ما لم يقل. واستعادت المصادر حادثة نقل الخوري تأديبياً من مركزه كمحامٍ عام في جبل لبنان إلى المنصب الحالي الذي يشغله اليوم كقاضٍ منفرد جزائي ينظر في دعاوى الحق العام فقط.


ولم يكد يصدر الحكم بتبرئة القذافي حتى خرج وكيل عائلة الإمام الصدر المحامي شادي حسين ليوضح اللبس الحاصل بأنّ القذافي سيخرج. وأوضح أن «الدعوى هنا محصورة بجرم تحقير القضاء اللبناني فقط، ولا علاقة للحكم بالدعوى الأساسية التي ينظر فيها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة والموقوف فيها هنيبعل بموجب مذكرة توقيف وجاهية دائمة بجرمي التدخل اللاحق في الخطف المستمر وكتم المعلومات». ورأى وكيل عائلة الصدر أنّ «الحكم الصادر عن خوري يقتضي أن يكون موضع استئناف فوري، ومن يطلع عليه يدرك فداحة انحياز القاضي واستناده إلى تحليلات مستهجنة مقابل شهادة ثلاثة محامين». وطالب حسين مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بمساءلة خوري.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout