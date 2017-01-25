أمير قطر في لبنان قريباً

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علمت «اللواء» أن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان في شهر شياط المقبل، وذلك تلبية للدعوة الرئاسية التي تلقاها من الرئيس ميشال عون خلال زيارته الاخيرة الى الدوحة.

وبدأ الإعداد للزيارة في اتصالات بين بيروت والدوحة لوضع برنامج حافل لأول شخصية خليجية كبيرة تزور لبنان في العهد الجديد، حيث من المتوقع أن يتم وضع حجر الأساس لمشاريع ممولة من الجانب القطري، وتدشين مشاريع تم إنجازها، وفي مقدمتها المكتبة الوطنية في بيروت، التي تولت الشيخة موزة شخصياً رعاية ترميم مبناها التاريخي في كلية الحقوق السابقة في محلة الصنائع.