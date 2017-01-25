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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 25-01-2017

25
JANUARY
2017
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"الجمهورية" - أسرار:
يتردّد في أوساط سياسية عن فتور في العلاقة بين مرجعين وحصر اللقاءات بينهما في الإطار الرسمي جداً.
أبلغ قطب نيابي أحد المسؤولين بأنه قد يضطر في لحظة معيّنة إلى إعلان مقاطعته الإنتخابات النيابية المقبلة، فمازحه الأخير قائلاً: «هذه مزحة ثقيلة مثلك».
لوحظ أن وفداً نيابياً يجول على الكتل لطرح ملف حسّاس يدعو إلى التهدئة فيما رئيس الكتلة يُصعِّد تجاه هذا الملف.

"اللواء" - أسرار:
لغز
تتصاعد حدّة التباعد بين تيارين حليفين، على خلفية تصريحات أحدهما في ما خصّ المسار الانتخابي.
غمز:
من غير المؤكد عزم مرجع كبير على إحداث تغيير في كتلته فيما لو جرت الانتخابات النيابية هذا العام!
همس:
كلما تأخّر البتّ بقانون الانتخابات تأخر البتّ بالتحالفات النيابية، التي ستعقد على أساسه.

"المستقبل" - يقال:
إن روسيا تعتزم التدخل عسكرياً في ليبيا مثلما فعلت في سوريا بالاتفاق مع المشير حفتر وذلك بعد إطلاق سراح روسيين ما زالا في قبضة الفصائل الليبية المقاتلة.

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