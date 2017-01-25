عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 25-01-2017

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"الأخبار":

مصر.. الثورة المغدورة

الحريري يختبر عون انتخابياً

استانة: تمديد وقف اطلاق النار ونقاش اضافي حول هويات المسلحين

"البناء":

اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين

أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني

الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد

"الجمهورية":

الطبخة الانتخابية على نار .. باردة

أستانة: آلية لتطبيق وقف النار

15 سنة "أشغال شاقة".. من يخفف عقوبة التلاميذ

"اللواء":

الجعفري: اجتماع أستانا نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية

الحريري لسفراء الاتحاد الأوروبي: أولويات الحكومة ثلاث ضمان الاستقرار وقانون عادل للانتخاب وإطلاق العجلة الاقتصادية

أمير قطر في لبنان قريباً

قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ«أزمة»

"الديار":

ما هي الاوراق التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية ؟

عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا

لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت

"المستقبل":

الرياض تتفق تماماً مع مواقف ترامب

عون عازم على عمل جدّي ينهي ملف الخطف في البقاع

الصباح: انتخاب رئيس الجمهورية مصدر أمل للجميع

الحريري: أولوياتنا الاسـتقرار وإجراء الانتخابات وإطلاق عجلة الاقتصاد