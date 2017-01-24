زيارة نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ومستشار الرئيس عون الاستاذ جان عزيز الى بوسطن

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لب وفد رسمي من هيئة بوسطن بالمجلس اللبناني الاميركي للدمقراطية دعوة من سعادة القنصل الفخري السيد ابراهيم حنا تحت اشراف الدكتور طوني تنوري والسيد جورج قصاص، اقيم العشاء على شرف وحضور نائب رئيس مجلس النواب السّابق ايلي الفرزلي والمستشار الاعلامي لرئيس عون الاستاذ جان عزيز.

رحب سعادة القنصل الفخري بالحضور الكرام معتبراً أن حضور دولة الرئيس الفرزلي هو دعم معنوي للبنانيين في بوسطن. كما واستهل الدكتور تنوري الكلمة شاكراً الجميع لحضورهم واصفاً دولة الرئيس ب "المايسترو" السياسة اللبنانية، وتمنى الدكتور تنوري طول العمر وتوفيق لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون معتبراً انتخابه كان انتصاراً للبنانيين جميعاً.

أكد دولة الرئيس الفرزلي خلال كلمته على أهمية دور المغتربين اللبنانيين في دول الانتشار معتبراً أن الامل بالغد بات واقع وليس حلم، وشدد على أهمية التسجيل في لبنان وزيارة لبنان لانه أرض الرب وارض شعراء، وأعلن عن فجر جديد للبنان من بعد انتخاب الرئيس عون لان هذه كانت إرادة اللبنانيين. ورحب بالاستاذ جان عزيز وأكد أن تكريم جان عزيز وما يمثل هو تكريم لكل لبناني وضع الامل بلبنان من جديد. كما وتحدث عن قانون الانتخاب الحالي والجدل الحاصل بين الاطراف اللبنانية بما يخص القانون الجديد، وجزم الفرزلي على ان رغبة الرئيس عون بقانون انتخابي جديد تحولت الى قرار لن يساوم عليه، ليس بداعي الطائفية أو إعادة السلطة الى المسيحيين بل لاعادة المسيحيين الى سلطة.

كان لمستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية كلمة مختصرة وواضحة، اذ تحدث عن السواد الذي يتمحور فوق لبنان بسبب الفساد المهيمن على قطاعات العامة معتبراً ان لا يوجد أي وسيلة لضرب الفساد ووقف الهدر بظرف القانون الانتخابي الحالي لان زعماء الطوائف يحمون الفاسدين.