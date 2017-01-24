living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ومستشار الرئيس عون الاستاذ جان عزيز الى بوسطن

24
JANUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

لب وفد رسمي من هيئة بوسطن بالمجلس اللبناني الاميركي للدمقراطية دعوة من سعادة القنصل الفخري السيد ابراهيم حنا تحت اشراف الدكتور طوني تنوري والسيد جورج قصاص، اقيم العشاء على شرف وحضور نائب رئيس مجلس النواب السّابق ايلي الفرزلي والمستشار الاعلامي لرئيس عون الاستاذ جان عزيز.

رحب سعادة القنصل الفخري بالحضور الكرام معتبراً أن حضور دولة الرئيس الفرزلي هو دعم معنوي للبنانيين في بوسطن. كما واستهل الدكتور تنوري الكلمة شاكراً الجميع لحضورهم واصفاً دولة الرئيس ب "المايسترو" السياسة اللبنانية، وتمنى الدكتور تنوري طول العمر وتوفيق لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون معتبراً انتخابه كان انتصاراً للبنانيين جميعاً.

أكد دولة الرئيس الفرزلي خلال كلمته على أهمية دور المغتربين اللبنانيين في دول الانتشار معتبراً أن الامل بالغد بات واقع وليس حلم، وشدد على أهمية التسجيل في لبنان وزيارة لبنان لانه أرض الرب وارض شعراء، وأعلن عن فجر جديد للبنان من بعد انتخاب الرئيس عون لان هذه كانت إرادة اللبنانيين. ورحب بالاستاذ جان عزيز وأكد أن تكريم جان عزيز وما يمثل هو تكريم لكل لبناني وضع الامل بلبنان من جديد. كما وتحدث عن قانون الانتخاب الحالي والجدل الحاصل بين الاطراف اللبنانية بما يخص القانون الجديد، وجزم الفرزلي على ان رغبة الرئيس عون بقانون انتخابي جديد تحولت الى قرار لن يساوم عليه، ليس بداعي الطائفية أو إعادة السلطة الى المسيحيين بل لاعادة المسيحيين الى سلطة.
كان لمستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية كلمة مختصرة وواضحة، اذ تحدث عن السواد الذي يتمحور فوق لبنان بسبب الفساد المهيمن على قطاعات العامة معتبراً ان لا يوجد أي وسيلة لضرب الفساد ووقف الهدر بظرف القانون الانتخابي الحالي لان زعماء الطوائف يحمون الفاسدين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout