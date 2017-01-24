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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





من قتل مجيد الهاشم ولماذا قتل؟



بعد ثلاثة أيام من خطفه عثر على جثته في أحد المعامل في جرود جبيل والتحقيقات نشطة.



ومن القصر الجمهوري أعلن وزير الداخلية عن خطة أمنية للبقاع وعن تعاون بين الأجهزة الأمنية. ولم يتوقف كلام وزير الداخلية عن هذا الشأن، لكنه كان واضحا في موضوع الانتخابات النيابية: فإن فخامة الرئيس طلب الاستعداد بغض النظر عن القانون الذي سيتم التوصل إليه.



وفهم من اوساط سياسية أن مشاورات ولقاءات ستعقد في اليومين المقبلين بين الافرقاء الرئيسيين لوضع صيغة لقانون الانتخاب.



وفي البرلمان جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة المقبلين.



وفي الخارج مؤتمر استانة الذي جمع ممثلين النظام السوري والمعارضة برعاية روسية تركية وايرانية انتهى الى بيان يشدد على هدنة أمنية ومحاربة داعش والنصرة.



وبالعودة الى محلياتنا اكتملت الاستعدادات لمؤتمر "لبنان يجمعنا" في منزل السفير السعودي في اليرزة ظهر غد.



نبقى في موضوع العثور على جثة المخطوف مجيد الهاشم التي عثر عليها في جرود جبيل.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



تضمن البيان الختامي لمفاوضات استانة الية ثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار الكامل من روسيا وتركيا وايران ودعوة لحوار مباشر بين المعارضة ونظام الاسد. وفيما ابدت المعارضة تحفظاتها على البيان مشددة على ضرورة وضع حد للدور الايراني في سوريا، رأى ممثل روسيا أن محادثات أستانا ليست بديلا عن مفاوضات جنيف داعيا جميع أطياف المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف الشهرالمقبل.



لبنانيا، جدد الرئيس سعد الحريري تأكيده على اولويات عمل حكومته مشددا امام سفراء الاتحاد الاوروبي على ضرورة ضمان الامن والاستقرار في البلد وانجاز قانون انتخابات عادل واجراء الانتخابات في وقتها. وقال انه اذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد فسيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها.



كلام الرئيس الحريري تقاطع مع تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بالعمل التحضيري الذي يجب ان يتم لاجراء الانتخابات فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير وانجاز اي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد في الوقت المناسب.



في الامن استمرار التحقيق مع الموقوف عمر حسن العاصي الذي حاول تفجير نفسه في مقهى الكوستا في الحمرا وجملة مداهمات في صيدا على خلفية هذه القضية.



أما في العاقورة ونتيجة لعمليات البحث التي قامت بها قوة مشتركة من شعبة المعلومات والدرك فقد تم التمكن من العثور على جثة المفقود مجيد جرجس راجي المعروف بالهاشم في بلدة العاقورة مدفونة تحت الرمال.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الامن في الواجهة من جديد، فبعد اختفائه صباح الاحد عثر اليوم على مجيد الهاشم جثة في العاقورة، للوهلة الاولى قد يبدو الخبر كلاسيكيا لكن المشكلة في ابعاده وتردداته، فالمعلومات الاولوية تشير الى ان القتلة من غير اللبنانيين، ما قد يفتح ملفات دقيقة تتعلق باللاجئين في لبنان، هي ملفات تستلزم معالجة سريعة وهادئة من السلطات المعنية لتلافي تكرار ما حصل، فهل من يتحرك قبل فوات الاوان؟



سياسيا، قانون الانتخاب محور الاهتمام، وحسب معلومات الـ mtv فإن الثنائي المسيحي يتحرك وفق لاءين، لا لقانون الستين ولا لتأجيل الانتخابات، ما قد يقوده الى مواجهة سياسية مع اطراف لا تريد قانونا اخر، ويرجح في هذا السياق ان يعمد الرئيس عون الى استخدام صلاحياته عبر الامتناع عن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة وفق الستين ما يحتم على الاطراف السياسية العمل جديا للتوصل الى قانون عصري ومتطور لقانون الانتخاب.



اقليميا، مؤتمر استانة انتهى ببيان ختامي تحفظت عنه قوى المعارضة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



اندفاعة سياسية باتجاه استيلاد قانون انتخابي يطيح صيغة الستين، فهل تتحرك الحكومة غدا لترجمة مساعي رئيس الجمهورية؟



مصادر مواكبة كشفت للـ nbn عن اجتماع وزاري سيعقد غدا بعد جلسة مجلس الوزراء يضم ممثلين عن التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات لبدء البحث الجدي للاتفاق على قانون الانتخابات، واضافت المصادر ان هناك اربع صيغ قيد البحث يتم العمل عليها.



المصادر توقعت ان تتكثف مروحة اللقاءات خلال الايام القليلة المقبلة للوصول الى تفاهم مشترك.



في المداولات طروحات بعضها يدور حول النسبية وبعضها يتمسك بالاكثرية، لكن جميعها تهدف الى تلاق مع القانون النافذ.



المعارضة السورية تضغط، والاسبوعان المقبلان حاسمان كما قال النائب الان عون للـ nbn رابطا استمرار شهر العسل بين التيار الوطني الحر والقوى السياسية بالتفاهم حول الصيغة الانتخابية.



الرئيس ميشال عون ابلغ وزير الداخلية اليوم صعوبة القول للبنانيين اننا عاجزون عن انجاز قانون جديد، ومن هنا يبذل جهد استثنائي لتوحيد وجهات النظر في وقت يتابع فيه وفد اللقاء الديمقراطي جولاته على الكتل مطمئنا الى عدم السير بأي طرح لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط.



الحراك السياسي يواكبه نشاط نيابي مكثف برهنته اجتماعات اللجان، فيما الانجازات العسكرية والامنية تتوالى كما بدا في توقيفات جرت في صيدا بناءا على نتائج التحقيق مع الارهابي عمر العاصي، فالى اين تصل التحقيقات؟ وهل تجر مزيدا من المتورطين وتكشف خبايا الخلايا النائمة؟



المنطقة تترقب مسارين، الازمة السورية والترجمة الاميركية الترامبية، الاستانة ظهرت اتفاقا ثلاثيا تركيا روسيا ايرانيا يفرض المتابعة اللاحقة في الميدان والسياسة، ولم ينفع رفع المسلحين بسقف التفاوض فالقتال ازداد وامتد بين المجموعات في مرحلة التصفيات بين جبهة النصرة من جهة وما يسمى احرار الشام. هي حرب مفتوحة سكلت من ادلب الى الجوار، كل يسعى لالغاء الاخر والتحكم بمساحات الميدان، بينما الجيش السوري يتفرغ لقتال داعش في دير الزور وريفي حمص وحلب بمؤازرة روسية جوية مباشرة وتركية مدفعية غير مباشرة.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



كخيبتها في الميدان كان حال ممثلي الجماعات المسلحة على طاولة التفاوض في استانا، جل ما استطاعوا فعله تسجيل اعتراضهم على نتائج المؤتمر الذي انطلق في بيانه الختامي من ثابتة الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. البيان شدد على سياسة الحل في هذا البلد، وأشار الى ضرورة ممارسة الدول الراعية نفوذها لتثبيت وقف النار الذي لا يشمل داعش والنصرة التي كانت تشعل نيرانا في ريف ادلب. معارك على جبهات عدة بين الجماعات الارهابية، دعت المسؤول العام لما يسمى الوية صقور الشام لإعلان النفير العام ضد من اسماهم بالشرذمة المارقة في إشارة الى النصرة.



في لبنان، لا اشارات على قرب ولادة قانون انتخابي جديد رغم جدية العهد وحسن نية البعض. حراك سياسي محموم للوصول الى قانون انتخابي. اتصالات على غير صعيد، وتحذيرات من الاستمرار في تضييع الوقت لصالح قانون الستين او التمديد. وهو ما يجدد رئيس الجمهورية رفضه القاطع.



الاخفاق السياسي تعوضه الجبهة الامنية مع استمرار الاجهزة المختصة بملاحقة متورطين مفترضين في المحاولة الانتحارية الفاشلة في مقهى الكوستا في الحمرا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



شعار المرحلة "لا للتمديد... لا للستين"، وتحقيقا لهذه الغاية، كل الخطوات السياسية ممكنة، منعا لبلوغ مرحلة يتذرع فيها الساعون إلى إبقاء القانون الحالي بالوقت، لتأمين استمرار السطو على الحقوق أربع سنوات إضافية...



وفي انتظار بلورة المواقف في هذا الإطار أكثر فأكثر، انهمك اللبنانيون اليوم بقضيتين: الأولى أمنية، حيث وجد المواطن مجيد الهاشم، الذي اختفى صباح الأحد، جثة هامدة في جرد بلدته العاقورة. اما الثانية، فوطنية وكنسية، حيث عقد راعي أبرشية صيدا المارونية المطران الياس نصار مؤتمرا صحافيا مدويا.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



يوم ونصف اليوم وقت كفيل برسم حدود الحل السياسي لأزمة دخلت عامها السادس بعد فشل الحل العسكري. عبدت أستانة طريق "جنيف أربعة" باتفاق ثلاثي وقعته الدول الراعية بالثلاثة ثبت وقف إطلاق النار الشامل في سوريا وأزال الألغام من الحقول السياسية من أمام وحدة أراضي سوريا وفصل المعارضة المسلحة عن تلك الإرهابية وضمن مشاركة الدول الموقعة على اتفاق أستانة في محاربة داعش والنصرة وبعد المفاوضات بالواسطة ضرب المتحاورون ورعاة الحوار موعدا لمفاوضات سورية سورية مباشرة الشهر المقبل وإذا كان مجرد جلوس الخصوم حول طاولة واحدة يعد إنجازا بحسب الموفد الأممي فإن ما أعلنه رئيس الوفد الروسي يشكل علامة اتفاق أستانة الفارقة وهو صياغة روسيا دستورا جديدا لسوريا.



دولة كسوريا تعيش بين الحديد والنار منذ ستة أعوام دخلت في طور تغيير دستورها ودولة كلبنان تعود ستين عاما إلى الوراء وتخفق في الاتفاق على إقرار قانون جديد لانتخابات برلمانية لكن لبنان ليس بحاجة إلى اتفاق كاتفاق أستانة وإن كانت شروطه متوافرة بين فريقين خصمين على قانون يرسم مرحلة الحكم لأربعة أعوام مقبلة لأن العلة معروفة وسبب العلة ليس مجهول الإقامة "والحل بإيدو" عبر طرح القوانين السبعة عشر على التصويت وتجربة قانون الإيجارات الذي أصيب بمرض مستعص على الاتفاق لسنوات لا تقل صعوبة عن قانون الانتخاب فعلام تكبير الحجر عندما تعلق الأمر بتجديد طبقة سياسية حكمت البلاد بيد من فساد وتقاسم مغانم ومحاصصات وبجولة سريعة على المواقف من القانون الانتخابي يظهر أن الانقسام بات عموديا فرئيس الجمهورية وتكتله النيابي يرفض التمديد رفضا مطلقا ومعه الستين ولن يتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وإلى جبهة الممانعة انضم حزبا الكتائب والقوات اللبنانية أما جبهة الرفض لقانون النسبية فاستقر معلمها وليد جنبلاط عبر الناطق باسم موفده الجوال مروان حمادة على أنهم تفاهموا مع الرئيسين بري والحريري وقال من غير أن يسمي لدينا حلفاء مسيحيون كثر وعليه فإن المطرقة التي يستخدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عدم التصديق على قانون انتخابي جديد يقابلها أبغض السلاح الفراغ الذي يلوح به رئيس الجمهورية إذا ما كان الثمن المقابل التمديد بقالب الستين.



وما بين مطرقة التعطيل وسندان الفراغ أين سيقف رئيس الحكومة سعد الحريري؟ وهل سيرمي بالطلاق على بعبدا؟ أم سيبقي على المساكنة مع عين التينة؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



نقشت مع المعنيين، حلت مشكلة النفايات في الكوستا برافا وبرج حمود وجمعت النفايات المجمعة في الشوارع، نقشت مع المعنيين، حلت مشكلة نهر الغدير وطيور النورس ولم يعد هناك من خطر على سلامة الطيران، نقشت مع المعنيين، حلت مشكلة التقنين ولم تعد هناك مشاكل في التيار الكهربائي، نقشت مع المعنيين، ضبطت الحدود الشرقية فلم يعد هناك تهريب للسوريين الى لبنان، نقشت مع المعنيين، تم ايجاد معالجة للسبعين مليار دولار دينا، نقشت مع المعنيين تم ايجاد حل لمعضلة اختناق السير في بيروت وعلى الاوتستراد الساحلي، نقشت مع المعنيين، تم ايجاد معالجة لمليون ونصف مليون نازح سوري، نقشت مع المعنيين، تم ايجاد حل لسلحفاة الانترنت، فتحولت سرعتها الى سرعة الارنب، نقشت مع المعنيين، في كل ما سبق ذكره ولم يتبق للمعالجة سوى بعض البرامج.



فجأة يخرج رئيس لجنة الاعلام النيابية ليقول بعض البرامج التلفزيونية يحاول ان يفسد الجيل الناشئ وجيل المراهقين والعائلات، وفجأة يخرج وزير الاعلام ليقول هناك برامج تخالف الاداب العامة وتخدش المشاعر وتثير الغضب.



يا سادة، هناك اختراع اسمه ريمونت كنترول، وبراءة اختراعه واستخدامه تنازل عنها مخترعها للمشاهدين، فلماذا لا يستخدمونها وتستخدمونها؟ يا سادة هل سمعتم باليوتيوب والنت فلكس التي تتيح للجيل الناشئ وجيل المراهقين مشاهدة ما يريدون وساعة يريدون؟ هل بلغكم ان الدش يوفر اكثر من الف محطة فيها الف برنامج يشبه ما تعترضون عليه؟ ثم ما الذي يخدش المشاعر اكثر؟ ان تختار الفتاة ما تريد؟ او ان يسمع الجيل الناشئ بالخطف على الفدية وتفجير الاحزمة الناسفة والعمولات الباهظة في المناقصات؟ وقيل ايضا ان نائبا خجل من مشاهدة برنامج معين وابنته تجلس بقربه؟ لماذا لا يخجل اذا سألته ابنته عن التمديد لنفسه مرتين؟ لماذا لا يخجل وهو النائب المشرع فيما قانون المطبوعات عمره نصف قرن ولم يكلف نفسه عناء تحديثه؟ لماذا لا يخجل وهو النائب المشرع فيما قانون المرئي والمسموع عمره ربع قرن ولم يكلف نفسه عناء تحديثه؟



قبل ان تستفيقوا على برنامج وتهتفوا اصلبوه واكبوا الثورة التكنولوجية في العالم وتابعوا اين اصبح الاعلام الحديث وبعدها اغضبوا واستنفروا، هذه المرة ما نقشت معكن، استعملوا الريمونت كنترول، فعنده الحل، لكن البداية منن مكان اخر، العثور على المواطن مجيد الهاشم مقتولاً.