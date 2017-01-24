بالصور.. تهريب داخل سجن روميه باغرب طريقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ اليوم 24/1/2017، أحضر المدعوان: أ. أ. (مواليد عام 1993، لبناني) و _ ح. ش. (مواليد عام 1988، لبناني)، براداً لتسليمه إلى السجين: ن. ل. (مواليد عام 1996، لبناني) داخل سجن الموقوفين في المبنى "ب".

من خلال التفتيش الدقيق للبراد من قبل عناصر سرية السجون في روميه، عُثر على مضبوطات مخبأة في داخله بطريقة لا تُثير الشبهة، وهي التالية:

تسعة هواتف خلوية.

غلافات عدد خمسة.

واقي الشاشة عدد /20/

منظف للشاشة عدد /38/

شاحن كهربائي عدد /14/

وصلة شاحن عدد /16/

سماعات عدد /11/

وصلة " USB " عدد /8/

" عدد /8/ خطوط عدد /6/

حافظ ذاكرة " MEMORY- CARD " عدد /9/

" عدد /9/ شريحة لحفظ المعلومات " USB " عدد /14/

" عدد /14/ مقصّ.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.