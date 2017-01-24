OTV: شعار المرحلة "لا للتمديد... لا للستين

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مقدمة نشرة اخبار الـOTV المسائية - الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017



شعار المرحلة "لا للتمديد... لا للستين"، وتحقيقاً لهذه الغاية، كل الخطوات السياسية ممكنة، منعاً لبلوغ مرحلةٍ يتذرَّعُ فيها الساعون إلى إبقاء القانون الحالي بالوقت، لتأمين استمرار السَطو على الحقوق أربعَ سنوات إضافية... وفي انتظار بلورة المواقف في هذا الإطار أكثر فأكثر، انهمك اللبنانيون اليوم بقضيتين: الأولى أمنية، حيث وُجد المواطن مجيد الهاشم، الذي اختفى صباح الأحد، جثة هامدة في جُرد بلدته العاقورة. اما الثانية، فوطنية وكنسية، حيث عَقد راعي أبرشية صيدا المارونية المطران الياس نصار مؤتمراً صحافياً مُدوّياً، نبدأ منه في نشرة الأخبار المسائية.