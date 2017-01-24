بالصورة.. هذا هو قاتل مجيد الهاشم

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صــدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بمقتل المغدور مجيد جرجس راجي المعروف بمجيد الهاشم، ونتيجةً للتحقيقات واستماع إفادات الشهود، تبين أن المشتبه بارتكابه الجريمة هو: خ. س. (مواليد 1985 ، سوري الجنسية) وقد غادر الأراضي اللبنانية إلى سورية مساء 22/1/2017، ليل ارتكاب الجريمة.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المشتبه فيه، وتطلب ممن لديه أي معلومة عنه، الإتصال بشعبة المعلومات على رقم المقسّم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 659000/01 أو 425250/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.