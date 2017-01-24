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الأمـن الداخلي يكشف تفاصيل العثور على جثة المغدور مجيد الهاشم!

24
JANUARY
2017
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

الساعة 18.30 من يوم الإثنين 23/1/2017، ادّعى المواطن ش. ر.(مواليد عام 1985)، بأن والده المدعو مجيد جرجس راجي (المعروف بالهاشم) (مواليد عام 1956) والذي يعمل سائق أجرة، قد غادر فجر يوم الأحد 22/1/2017 منزله الكائن في بلاط - جبيل ولم يعُد حتى تاريخه.
بتاريخ الإدعاء، عُثر على سيارة المفقود وهي نوع هيونداي لون زيتي، مركونة إلى جانب الطريق في منطقة فتري قضاء جبيل.
من خلال متابعة حركة الاتصالات والكاميرات المنتشرة، تبيّن انه اختفى في جرد جبيل.
ونتيجةً لعمليات البحث التي قامت بها قوة مشتركة من شعبة المعلومات ووحدة القوى السيّارة وفصيلتي جبيل وقرطبا في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت إحدى الدوريات بتاريخ اليوم 24/1/2017، من العثور على جثة المغدور، في بلدة العاقورة مدفونة تحت الرمال داخل "ستوك للرمول" عائد لأحد أبناء البلدة.
كُلِّف الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

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