living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القادر على مواجهة الإرهاب قادر على منع ومحاسبة من يعتدي على حرية اللبنانيين. كنعان بعد التكتل: لدينا كل الوسائل الديموقراطية لمنع الستين والتمديد

24
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ولاستمرار عجلة التشريع لاقرار قانون الانتخاب والموازنة.

 

 

ثمّن امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، عمل الأجهزة الأمنية في احباط العملية الانتحارية التي كانت ستستهدف منطقة الحمرا، وأكد أهمية التضامن الوطني الذي يشكّل مناخاً ايجابياً وبناء لعمل مختلف الأجهزة، وإصرار التكتل على استمراره والسعي لتطويره للمحافظة على الزخم عينه الذي يحافظ على الاستقرار.


واعتبر كنعان أنه، وبالمنطق نفسه، يدعو التكتل الحكومة والأجهزة ومختلف الأطراف الى تأمين الغطاء نفسه لاتخاذ الإجراءات لمنع عمليات الخطف وان يطبق القانون ويفرض في هذه القضايا في شكل حازم، لان القادر على مواجهة الإرهاب قادر على منع ومحاسبة من يعتدي على حرية اللبنانيين".

 

وعن التشريع قال "كانت لنا وقفة في موضوع التشريع، والعجلة انطلقت ونثمن العمل الذي يقوم به المجلس النيابي، وسنساهم كما في الجلسات السابقة، في البحث والاقرار، وقد اقر اقتراح القانون المقدم من التكتل، من النائب غسان مخيبر بالتعاون مع أعضاء التكتل، في حق الوصول الى المعلومات، وهو يسمح بالوصول بكل شفافية الى كل المعلومات التي تتعلق بادارات الدولة والشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير مرافق عامة او تتعاطى الشأن العام والمناقصات".


أضاف " وفي هذا السياق، نطالب ايضاً بقوانين أساسية لا تقل أهمية عن الذي اقر، وهي ضمان الشيخوخة، وفصل النيابة عن الوزارة، واقتراحات أخرى تم تأجيلها في الجلسة السابقة، كتملك الأجانب وانشاء محافظة كسروان وجبيل. وهي قضايا نتابعها وتهم المواطنين، ونأمل ان تستمر عجلة التشريع هذه وفق مسار صحيح يؤمن إقرار قانون انتخاب وموازنة وحسابات مالية كهدف استراتيجي ".


وعن قانون الانتخاب، جدد كنعان تأكيد التكتل ان لا تمديد ولا ستين، ولا يعتقد احد او يراهن ان الجرجرة بالوقت ستدفعنا الى القبول بامر واقع الستين او التمديد، ونمتلك ما يكفي من الوسائل المشروعة واللديموقراطية والدستورية لمنع ذلك. سنعطي فرصة ونسهم في شكل بناء للوصول الى حل يحترم المناصفة والشراكة الفعلية والميثاقية التي نطالب بها. وقانون الانتخاب يجب ان ينقلنا من واقع الخلل والتعارض مع الدستور الى واقع دستوري وميثاقي وديموقراطي. وسيكون هناك عمل حثيث في الأسبوعين المقبلين للوصول الى هذه النتيجة".


وعن الرهان على الوقت قال كنعان " لقد راهنوا على الوقت في الماضي ولن ذلك لم يفيد ولكننا في النهاية وصلنا الى النتيحة التي نريد. واليوم يجب ان لا يضيعوا الوقت لأننا سنصل الى الحل الدستوري والميثاقي ونحن مستعدون لطمأنة من لديه الهواجس وكن تحت سقف القانون والدستور".


وعما يمكن ان يتحقق قال كنعان "هناك تواصل مستمر مع القوات انهى حالة التناقض والانقسام التي كانت تستغل لضرب التمثيل المسيحي، واليوم نحن قادرون على استكمال هذا المسار ويدنا ممدودة لشركائنا بالوطن الذي نحترم حقوقهم ونرفض المس بها، ونطالب باحترامنا كشركاء كاملين لتحصين الوحدة الوطنية وتلبية طموحات اللبنانيين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout