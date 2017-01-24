بالصور: إنزال جوي لقوات النخبة في "حزب الله" بدير الزور؟!

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تداولت بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً على أنها تعود لعناصر من "قوات الرضوان" في حزب الله تقوم بإنزال جوي فوق منطقة دير الزور في سوريا.

لكن بعد عملية البحث والتدقيق التي أجريناها تبين أن هذه الصور تعود إلى وحدات المظليين والقوات الخاصة في القوات البرية الملكية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن "قوات الرضوان" هي تعتبر أبرز فرق النخبة في "حزب الله" ويمتازون بقدرات وكفاءات عالية في الرماية، ويعتقد بعض المحللين أن حزب الله ينزل هؤلاء العناصر إلى القتال فقط في أوضاع خاصة.

أما في ما يتعلق بوحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية فهي تتمتع بمكانة خاصة في القوات البرية، إذ أن المنتسبين إليها ينتقون من النخبة المهيأة لتنفيذ أصعب المهام وأدقها. وبالتأكيد فإن حرب القوات الخاصة ذات نوع وشكل مختلف، ويعتبر منسوبوا هذه القوات من العناصر المؤهله التي تسند إليها أصعب المهام وأكثرها حساسية لتنفذها بسرعة وخفة حركة ودقة متناهية، معتمدين في ذلك على ما تلقوه من تدريب يعتمد بالدرجة الأولى على قوة التحمل ومواجهة الصعاب والاستعداد الدائم للعمل تحت مختلف الظروف والبيئات.



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