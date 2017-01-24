الرئيس عون عرض مع الوزير المشنوق الاوضاع الامنية والتحضيرات للانتخابات. رئيس الجمهورية يشدد على ان ملف الخطف في البقاع يجب ان يتابع حتى النهاية

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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق متابعة موضوع عمليات الخطف في البقاع، مشدداً على عدم وجوب اقفال هذا الملف على الاطلاق ايا كانت النتيجة.

وحمّل رئيس الجمهورية الوزير المشنوق مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لانجاز الانتخابات النيابية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث بحث معه الاوضاع الامنية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة من اجل اجراء الاستحقاق النيابي.



تصريح الوزير المشنوق

وصرح الوزير المشنوق بعد اللقاء، فقال: "ان هدف الزيارة الاول هو شكر فخامة الرئيس على الجهد الذي بذل في بداية عهده لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني وتسهيل امرهم والاعتراف بجهودهم وتعبهم واستقرار حياتهم التي نحمد الله اننا قطعنا شوطا في تحقيقه".

اضاف: "لذلك رغب المتطوعون والمدير العام وفريق العمل الرئيسي في الدفاع المدني بزيارة الرئيس لشكره. وبعد نهاية مقابلة الشكر، اجتمعت مع فخامة الرئيس للتشاور بعدة نقاط. النقطة الاولى تتعلق بما جرى في مقهى الكوستا في الحمرا، وقد وضعته في بعض التفاصيل حول اهمية العمل المشترك بين الاجهزة الامنية التي كان فخامته اعطانا، في اخر اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى، التوجيهات لجهة ان العمل المشترك هو الوحيد الذي يؤدي الى نتيجة ويجب ان تكون المنافسة ايجابية لا بهدف ان يأخذ احدهم جهد الاخر. وقد التزم جهازا مخابرات الجيش والمعلومات في قوى الامن الداخلي بتوجيهات فحامة الرئيس وكانت النتيجة ممتازة، وطبعا، ان الاجهزة الاخرى ملتزمة بدورها بذلك سواء الامن العام او امن الدولة عندما يقومان بعملهما".

وتابع وزير الداخلية: "اما النقطة الثانية التي تشاورت بها مع فخامة الرئيس، فهي مسألة البقاع والخطف، وفخامته ملح على ان هذه المسألة لا يجب ان تمر او ان يعتقد احد انه نفد بعدما حدث، وانه يجب متابعة موضوع الخاطفين الذين باتت اسماؤهم معروفة وربما اماكن تواجدهم، ويجب كذلك ان يكون هناك جهد مشترك للمتابعة ولا يجب ان يغلق هذا الملف على الاطلاق ايا كانت النتيجة. وقد حملنا المسؤولية جميعا في هذا الموضوع، وفخامته على حق بان الاستعراضات العسكرية التي تمت في السابق وسميت بخطة البقاع لم تؤت ثمارها. من هنا لا يجب ان نكرر هذا الاستعراض بل علينا ان نقوم بعمل يؤدي الى نتيجة جدية ونقفل هذا الملف".

اضاف: "ان الامر الثالث الذي تشاورنا فيه هو الانتخابات، وقد حملني فخامته مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لاجراء الانتخابات، فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير وانجاز، في الوقت المناسب، اي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد. هذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية، رغم ان رأي فخامته، وكلنا معه في ذلك، انه من الصعب القول للبنانيين اننا عاجزون عن انجاز قانون انتخابي جديد. واعتقد انه سيبذل جهد استثنائي في الايام المقبلة لامكانية التوصل لصيغة انتخابية تعبر عن تطلعات اللبنانيين لمزيد من الحداثة والتأكيد على اهمية صوتهم في الاقتراع."

سئل: هل ابلغت فخامة الرئيس موقف تيار المستقبل من قانون الانتخاب؟

اجاب: انا هنا بصفتي وزيرا للداخلية، ولم نناقش اي امر يتعلق باي حزب او تيار.

سئل: هل سيتم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات غدا؟

اجاب: موجودة في الامانة لمجلس الوزراء.

سئل: هل ستطرح على جدول الاعمال ؟

اجاب: هذا القرار يعود لفخامته.

سئل: هل من توافق على تعيينات الهيئة؟

اجاب: هي ليست بتعيينات، بل اقتراحات من مجلس القضاء الاعلى ومجلس الشورى وغيرهما ونحن نختار واحدا من ثلاثة ممتازين، واي واحد من هؤلاء جيد.

سئل: هل يمكن لهذا الجهد الاستثنائي الذي قد يبذل في اقل من شهر ان يؤدي الى قانون انتخابي جديد؟

اجاب: فخامته متفائل، وانا ملتزم برأي فخامته.

سئل: كنت قلت ان هناك صعوبة في التوصل الى قانون انتخابي جديد؟

اجاب: قلت ان فخامته متفائل.

وفد الدفاع المدني

وكان الرئيس عون استقبل الوزير المشنوق ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من المديرية، جاؤوا لشكره على الجهد الذي بذله رئيس الجمهورية لايصال حقهم اليهم.

وتحدث الوزير المشنوق خلال اللقاء مشيداً بمواقف الرئيس عون التي وضعت لبنان في الاطار العربي، وقال: "كنتم منارة اللبنانيين بالدقة والمسؤولية والوطنية ولمسؤولية لبنان تجاه القضية الفلسطينية التي يرتبط حل المنطقة بحلها".

وشكر الوزير المشنوق رئيس الجمهورية على إنصاف متطوعي الدفاع المدني وايصال حقهم اليهم، مشيراً الى انهم قاموا بواجبهم في اصعب الظروف ولم يتخلوا عن مسؤوليتهم تجاه اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية.

العميد خطار

والقى العميد خطار كلمة جاء فيها:

" بعد سنين طوال من التضحيات، كاد الاحساس باتليأس والاحباط لا بل الاهمال يقضي عليها. انطوت صفحة الانتظار والوعودج لتفتح صفحة جديدة تبشّر بالامل والتفاؤل لاعادة بناء هيكلة جهاز الدفاع المدني على اسس متينة لا تتزعزع مهما اشتدت العواصف ومهما ارتفعت ألسنة النيران.

فخامة الرئيس، جئنا اليوم الى القصر الجمهوري الذي اطلقتم عليه اسم "بيت الشعب" بمعية معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق ومجموعة من المتطوعين الذين جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية لنقول لكم شكراً من القلب، لانه مع بداية عهدكم تحقق الوعد.

هؤلاء الشبان الذين احتاروا حمل لواء الانسانية بكل طيبة خاطر، منهم من امضى سنوات من عمره في خدمة الوطن والمواطن، ومنهم من ضحى بحياته اثناء تأدية الواجب وخدمة الرسالة النبيلة، سوف ينالون حقوقهم اسوة بغيرهم من العناصر التابعين لمؤسسات الدولة من الخدمات التي يستحقونها عن جدارة.

فخامة الرئيس، ان شعار "بيّ الكل" لم يطلق على فخامتكم صدفة، لان الابوّة هي شعور ينطبق تماماً على طريقة التعاطي مع كافة القضايا التي اظهرتموها من يوم توليكم سدة الرئاسة. وها اننا على خطاكم سنسير الدرب وسنعمل قاصرى جهدنا كي نؤكد لكم ان هذا العطف الكبير والثقة التي منحتمونا اياها كانت بمحلّها.

اني، باسمي وباسم كافة العاملين في الدفاع المدني، نعاهدكم اننا سنبذل جهوداً مضاعفة للنهوض بهذا الجهاز الى ارقى المستويات".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، وقال: "لقد تابعت موضوع المتطوعين في الدفاع المدني قبل انتخابي رئيساً للجمهورية، واثرته مع الحكومة السابقة، وهذا واجب علينا. ويبقى امامنا اقرار قانون يقضي باعتبار كل من يستشهد في مديرية الدفاع المدني او الصليب الاحمر اللبناني خلال القيام بمهمة، على غرار شهداء الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر، لان عناصر الدفاع المدني يضحون بحياتهم من اجل انقاذ الناس، كما يفعل عناصر الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر."

وخاطب المتطوعين قائلا: "انتم، عندما تقومون بمهامكم، تدافعون عن اهلكم وشعبكم، وسنعمل ايضا ًعلى تأمين الاموال اللازمة من اجل دعمكم لوجستياً وتوفير الآليات الحديثة لمكافحة الحرائق والنيران، بمتابعة من وزير الداخلية".