هذا ما جاء في قرار قاضي الامور المستعجلة في النزاع القائم بين ال lbci وال mtv

لارا الهاشم







قرر قاضي الامور المستعجلة في الجديدة رالف كركبي قبول الاعتراض المقدم من ال lbci وشركة new look production على خلفية نقل مباريات كرة السلة و تم الرجوع عن القرار المعترض عليه والذي على اساسه تم الزام الnew look منح ال mtv حق البث.

واعتبر القاضي كركبي في قراره انه بالتزامن مع استمرار عقد الحصرية الموقع بين ال new look وال lbci دون علم ال mtv وفي ظل عدم ثبوت قيام اي من الفرقاء بابرام اتفاق نهائي لتقديمه للمعترضة الاولى اي شركة new look يؤدي الى نزاع جدي يوجب التطرق الى الاساس الامر الذي يجعل هذه المحكمة غير مختصة لاتخاذ اي تدبير بموضوع النزاع القائم بين كافة الفرقاء اذ ان الاختصاص يعود حصرا لمحكمة الاساس المختصة التي تملك وحدها سلطة تكييف وتفسير ما تم تنظيمه بين الفرقاء وصولا الى البت بمسألة مدى الغائه لعقد الحصرية بين ال lbci وال new look، او مدى استمرار عقد الحصرية بينهما. واعتبر كركبي في خلاصة القرار ان من مجمل ما تقدم يستنتج عدم وجود "تعد واضح" من قبل ال new look على ما تعتبره ال mtv حقوقا لجهة بث ونقل مباريات كرة السلة، مما يستتبع الرجوع عن القرار المعترض عليه وابطال مفاعيله كافة.



وعلى هذا الاساس قرر كركبي قبول الاعتراض شكلا واساسا والرجوع عن القرار المعترض عليه وابطال مفاعيله كافة.





وكانت جلسة اليوم التي سبقت الحكم قد خصصت لجواب الmtv على اللائحة المقدمة من ال new look فكررت الاولى طلباتها، واجابت الثانية عليها حيث اعتبرت ان عناصر العقد بينها وبين ال mtv غير مكتملة بسبب عدم وجود عقد يحدد الحقوق وكررت مطالبها بالرجوع عن القرار.