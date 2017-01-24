سبب الإنفجار الضخم في البقاع اليوم.. صادم!

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أوضحت معلومات لإذاعة “لبنان الحر” أن سبب الإنفجار الضخم الذي وقع في وادي حشمش بين بلدتي قوسايا ودير الغزال داخل معسكر جماعة أحمد جبريل ليس تفجيرات في كسّارات المنطقة بل إنّه ناتج عن اعمال حفر تقوم بها جماعة احمد جبريل الجبهة الشعبيّة القيادة العامّة بهدف شقّ أنفاق وبناء تحصينات جوفيّة ما يثير تساؤلات كبيرة.

وتكرّر هذه التّفجيرات التي تشكّل خطراً على تماسك المنازل في المناطق القريبة، نظرا لقوّتها الشّديدة علما أنّ الأهالي ناشدوا الدّولة ويناشدونها مرّة اخرى معالجة هذا الخلل الفاضح وإزالة المعسكر ووقف التعدّيات والتّرهيب على الأهالي.