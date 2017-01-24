بعد يومين.. معلومات خطيرة عن المفقود مجيد الهاشم!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل ان الأجهزة الأمنية والمعلومات في قوى الأمن الداخلي واصلت منذ بعد ظهر أمس، التفتيش في احراج قرى قضاء جبيل والطرق المؤدية إلى مكان العثور على سيارة المواطن المفقود مجيد الهاشم لمعرفة مصيره بعد فقدانه منذ يومين، وقد استخدمت الكلاب البوليسية في عملية التفتيش، وهي مستمرة حتى الساعة ولم يعرف شيء عنه.



وأوضح ان سيارة المفقود رصدتها الكاميرات وبرفقته سوريان وكان متوجها إلى بلدة يانوح في قضاء جبيل، وعندما عادت السيارة من يانوح في اتجاه الساحل كان في داخلها السوريان من دون مجيد، وقد وجدت مركونة في بلدة فتري وسط قضاء جبيل، ولدى كشف القوى الأمنية والأدلة الجنائية عليها تبين أن البصمات قد أزيلت تماما عن مقودها وعن الأبواب".