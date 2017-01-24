تحضروا - العاصفة تبدأ الخميس وهذا هو اسمها..!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة صباحا، كما تنشط الرياح لتقارب ال 60 كلم/س تشتد أحيانا الى 80 كم/س يرتفع معها موج البحر، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب يوم الأربعاء، ويتأثر يوم الخميس بمنخفض جوي "PERLA"مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

-الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة صباحا، كما تنشط الرياح لتقارب ال 60 كلم/س تشتد أحيانا الى 80 كم/س يرتفع معها موج البحر، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار، أما الخميس فيكون غائما جزئيا الى غائم مع أمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تشتد حدة الامطار مساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وتتدنى ليلا الى 1200م.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، الأرز من -3 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية:متقلبة، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 %.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:41 ساعة غروب الشمس: 16:59.