وزير البيئة أرسل دراسة حول الوسائل الاسلم بيئياً لمكافحة الطيور حول المطار الى وزارة الاشغال

يجب دعا للتوفيق بين سلامة المواطن وبين حماية الانظمة الايكولوجية

أرسل وزير البيئة طارق الخطيب الى وزارة الاشغال والنقل- المديرية العامة للطيران المدني ومجلس الإنماء والإعمار الدراسة التي أعدّها البروفسور في علم الطيور البرية وبيئتها الدكتور غسان جرادي حول الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وتأثيرها على الطيران وسبل إبعادها عن حركته، والتي يستعرض فيها أنواع الطيور، اضافة إلى الحلول الممكنة والوسائل الاسلم بيئياً لمكافحة هذه الطيور في محيط المطار وفي منطقة نهر الغدير وذلك بالاستناد الى عدد من المراجع عن الطيور في لبنان.

وفيما دعا وزير البيئة الى اعتماد الدراسة المرفقة كمرجع أساسي، إغتنم الفرصة للتشديد على ضرورة التوفيق بين سلامة المواطن من جهّة وحماية الأنظمة الايكولوجية من جهّة أخرى.

ولفت الدكتور جرادي في دراسته حول الوسائل الاسلم بيئياً لمكافحة الطيور الى " وجود إجراءات عملية آنية تتناسب مع واقع الطيور في محيط المطار وتبعدها عنه وإجراءات لاحقة ولكن مستمرة للحفاظ على سلامة الطيران على المدى الطويل".ودعا " لوضع الأصوات المنفرة للأنواع الموجودة فعلياً على الأرض "، وحدّد الفترة التي تكون فيها هذه الطيور في لبنان كما حدّد أعدادها في المواقع المطلوب طردها منها. كذلك حدد السبل السهلة لإبعادها ناصحاً بالابتعاد عن الوسائل التي لم يثبت بعد نجاحها بالمطلق. وطلب أن يكون لسلطات المطار برنامج للتحكم بالطيور ومراقبتها أسوة ببقية المطارات. وعلى هذا البرنامج أن يتضمن كيفية العمل على تجنب الطيور المهاجرة الليلية من غير الطيور البحرية والنوارس والتي تمر فوق البحر ضمن مجال خطوط الطيران وعلى ارتفاعات محددة".