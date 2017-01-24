ملحم الرياشي في الضاحية!

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اعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أنه سيزور الضاحية الجنوبيّة لبيروت هذا الأسبوع في إطار دعوة لحضور حفل تكريمي لصحيفة السفير، مشدداً على أن “القوّات اللبنانيّة” و”حزب الله” على تواصل وليس على تفاوض. واضاف: “إن التواصل في صلب عقيدة “القوّات اللبنانيّة” ومن هذا المنطلق أتى التواصل مع “حزب الله”، موضحاً أنه “إن كان هناك من يحاولون الإشاعة إلى تفاوض مع “حزب الله” بشأن مواضيع سياسيّة فهذا غير صحيح واليوم الذي سيحصل به هذا الأمر سيكون على العلن وليس بالخفي”.

الرياشي، وفي مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، أكّد أنه “إذا كلف بمحاولة التوفيق بين “حزب الله” و”القوّات البنانيّة” فهذه مهمة تشرفه إلا أن هذا الأمر غير وارد الآن وخطوة كهذه تتطلب في الأساس قراراً مركزياً من قبل حزب “القوّات اللبنانيّة”، لافتاً إلى أنهم يختلفون مع “حزب الله” بأمور عديدة في السياسة إلا أنهم جاهزون للحوار البارحة واليوم وغداً. وأضاف: “لم يتم مناقشة موضوع إمكان الحوار مع “حزب الله” بيننا وبين “التيار الوطني الحر” والتواصل جرى بشكل طبيعي بما أن رئيس لجنة التواصل والإعلام هو النائب حسن فضلالله”.