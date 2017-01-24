خاص - بضعة افكار.. قبل ان يتكلم المطران

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كبريال مراد -

منذ اكثر من ٧٢ ساعة واسم المطران الياس نصار يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام ولقاءات الصالونات. وباتت قضيته حاضرة في الدردشات والاحاديث، كواحدة من المسائل التي يتناولها الرأي العام، قبل ان يأتي ما يشغله عنها، بفعل التطورات السياسية والامنية والاجتماعية في يومياتنا اللبنانية.

وككل شيء في لبنان، يتحول كل ملف الى نقطة جذب للاصطفافات، وينقسم الناس بين من هو مع، ومن هو ضد. ومن الجانبين من يبني رأيه من دون اطلاع كاف على الحيثيات والوقائع، فيؤخذ بهذا الرأي او ذاك، بناء على نظرته الخاصة للامور، السياسية او الاجتماعية او الثقافية، وموقفه السلبي او الايجابي حتى من المؤسسة الكنسية والاكليروس، كما هي الحال مع المسألة المثارة حول راعي ابرشية صيدا ودير القمر.

فمن الناس من رأى في الاجراءات الكنسية، اداة لرغبة سياسية شوفية من قبل النائب وليد جنبلاط، بابعاد الاسقف عن رعيته، بعدما اثبتت فترة رعايته للابرشية انه من غير المطواعين الا لقناعاته، التي يرى من خلالها ان مسيحيي الجبل لم يعدوا بعد بكامل حقوقهم التمثيلية والادارية، وان هناك من يريدهم ان يبقوا تحت مظلته السياسية. فعبر المطران نصار بذلك عن رأي شريحة غير قليلة من ابناء الرعية.

ومن الناس من اعتبر، في المقابل، ان الاجراء الكنسي، والذي بدأ قبل فترة بتعيين المطران بولس مطر قيما على ابرشية صيدا ودير القمر، هو بمثابة القرار المستند الى وقائع واثباتات، بخلفية كنسية ادارية دون سواها، ما يتطلب ابقاءه تحت هذا السقف، وهذا الحد.

في كلتا الحالين، من غير الصحي ان تبقى القضية " قضية اعلام" يتدخل بها العارف والجاهل، ويبدي رأيه في شأنها اصحاب النيات الحسنة، كما من يريدون استغلال الملف لغايات اخرى، قد تكون دعائية فقط، او تذهب ابعد من ذلك في استهداف المؤسسة الكنسية، لاسيما اذا ما اقترنت بمن يغذيها ويدعمها، ليأخذها ربما الى حيث يريد، بمعرفة او من دون معرفة، من قبل المنساقين بهذا المسار.

اليوم سيتحدث المطران نصار، الذي لم نعرفه الا صوت الحق في وجه الباطل. وهو بما يمثل، لا يرتضي بالطبع ان تتحول قضيته الى منصة لاستهداف الكنيسة التي ينتمي اليها. لاسيما ان الاشخاص يأتون ويذهبون، اما هيبة الكنيسة فحاضرة دائما،واذا ما اضعفت، خسر الجميع، ولم يربح الا من يريدها ضعيفة، مهمشة، غير مؤثرة، وهو ما لن يحصل بالطبع.

وطالما ان المطران نصار سيتحدث، فلنستمع الى ما سيقوله، والى ما سيستند اليه في معرض رده على ما قيل ويقال. ولنترك القضية لاهل الشأن، ونسحبها من تداول، من لا شأن لهم، فتسلك المسار المؤسساتي الذي من المفترض ان يعطي كل ذي حق حقّه.

ختاما، وبعد استعادة رأس الدولة القوية، فالمسيحيون في حاجة الى الكنيسة القوية، لان الوجود المسيحي الفاعل والدائم، يحتاج الى المقامين الروحي والزمني، والتعاون في ما بينهما.