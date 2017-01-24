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خاص - مؤتمر الأستانة: هل يُكتب "طائف" سوريا؟

24
JANUARY
2017
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شربل الجميّل-


يحلو للأنفس التائهة المرهقة من مهرجانات الدم والنار أن تتفاءل بكلّ لفتة محيطة أو دولية للبلسمة والتضميد، وأن ترتمي لتعانقها كجسر خلاص وانتقال. بالطبع تلك هي الحال، وهي حال لم تمرّ عقود نيّفة على عبور الشعب اللبناني الجلجلة سيّها، وكم من طوّاف تعلّقنا به، وكلّ منهم ساهم في إغراقنا أكثر: ١٧ أيار، جنيڤ، لوزان، الإتفاق الثلاثي...حتى نُكب وطننا سياديّاً بتسوية الطائف الدولية، على حساب حريتنا واستقلالنا.

في خريف ذاك ال ١٩٨٩، استفاد الحكم في سوريا من اجتياح صدام للكويت، فقفز في سفينة التحالف الدولي لتحرير الوطن الصغير المُجتاح، منسحباً من سفينة "الكتلة الشرقية" التي تسارعت وتيرة جنوحها نحو القعر، معطوفاً على ذلك الخصومة التاريخية بين البعثين السوري والعراقي. والنتيجة: لبنان كبش المحرقة.

ما أشبه اليوم بالأمس. عُقد الكثير من المؤتمرات الدولية واللقاءات المنعزلة خلال الأعوام الستة المنصرمة من عمر الحرب على سوريا لمحاولة حلحلة العقد المترابطة، لكن صوت المدفع كان الأعلى. من موسكو إلى جنيڤ فڤيينا، الأزمة ظلّت في دوامة الستاتيكو. أستانة كازاخستان اليوم، ما الذي تغيّر عن ما سبق؟ عسكرياً، وهو الواقع المغذّي الأول للأوراق التفاوضية، قاربت المثاقفة الميدانية شفير الجمود على جبهتي المفاوضين، الحكومة والمعارضة المسلحة، رغم استمرار استعاره مع الفئات الإرهابية الأخرى التي لا تعنيها أساساً لا المفاوضات ولا الجهود الديبلوماسية، وهي أساساً تقتات على القتال. الفئات الإرهابية الدائمة التصعيد هذه تَحوكم عليها تحالفات دولية تضيّق يوما بعد آخر على معاقلها، ما يبشّر بقرب أفولها.

أممياً، وصل إلى سدّة الأمانة العامة للأمم المتحدة شخصية عصامية تأبى دوام الإعراب عن قلقها. أقسم أنطونيو غوتييريس على حلّ أزمة فلسطين في عهده، فرعى مؤتمر باريس الأسبوع المنصرم، كما نوى على حلّ الأزمة السورية التي باتت تشكّل عبءاً ثقيلاً على موارد الأمم المتحدة بسبب spillover نازحي الحرب.

ترامب. من الواضح أن التماهي الترامبي-البوتيني، وليس الأميركي الروسي، لجهة محاربة الإرهاب سينعكس إيجاباً على الحلّ السوري، رغم تمثيل واشنطن في مؤتمر الأستانة بالسفير الأميركي في العاصمة الكازاخية، وهو ما قد يُعزى إلى عدم انطلاقة الخارجية الأميركية الجديدة بعد في مهامها، في انتظار تعيين مستشاري الوزير ومساعديه لشؤون الشرق الأوسط وتوزيع المهام. لطالما شكّل موضوع اتهام إدارة وأوباما بتعزيز مكانة داعش موضوعاً رئيسياً في خطابات الرئيس الأميركي المنتخب، وهو وعد بنقض ما بدأه الرئيس السابق، منطلقاً من وقف العمل بمشروع أوباما care مثلاً، ومستفيداً من الغوص الروسي العسكري في سوريا، ما يزيد من هامش مناورته في الموضوع بعدما أعلن الحياد العسكري، ليصل ربما في جفائه إلى دول الخليج العربي الداعمة للمعارضات السورية، وهو ما يفسّر مسارعة المعارضات هذه إلى تلبية الدعوة إلى الأستانة، لشعورها أن ترامب سيسحب البساط من تحتها بسياسته المستجدة.

روسياً، الوضع على حاله. لن تضحي روسيا بآخر قاعدة بحرية لها في المياه الدافئة بطرطوس، ولن تسمح بهجرة الإرهاب عكسياً إلى الشيشان، بعدما بذلت الكثير للسيطرة عليه.

تركياً، معاناة أنقرة واسطنبول مع الإرهاب الداعشي بعد احتضانه وحضانته لسنوات بدأت للتو. في حال لم يستطع الأمن التركي الوقائي منع الأعمال الإرهابية، قد يشهد الشرق توغّل تركي لما بعد مدينة الباب السورية وبعض مدن شمال العراق، وهو ما سيصطدم بعد الدواعش، بالمقاومة الكردية، التي تزمع إقامة وطنها القومي في خضم الأزمة وما بعدها، وهو العامل الثابت الوحيد الذي قد يعيد إشعال الشمال الشرق السوري بعد إخماده بحبر الحلّ في القريب المتوسّط.

في الماضي، كانت حجة المبادرات العربية لإنهاء الحرب اللبنانية منع التقسيم الذي كان يقلق سوريا. أما في الأزمة السورية الراهنة، فقد لا يمرّ قطار الحلّ إلا بإعطاء قسم من الشمال للأكراد لإقامة حكم ذاتي جزئي ككردستان العراق، ضمن الدولة السورية، بما يُطمئن تركيا ولا يسلخ من سوريا أرضاً مقتطعة، أو ستتحوّل البوصلة الحربية في سوريا بمواجهة الأكراد، ليشكّل اتفاقاً سوريا-تركياً بدأت تتبدّى أساساته بمحاربة داعش، برعاية روسية.

في جميع الأحوال، لن تكون التسوية سهلة على الجميع. فرحة الانتهاء من حمام الدم ستطغى على نكسة الأوراق الخاسرة في التسوية. الجميع سيتنازل عن مسلّماته عند استكمال النضوج الدولي؛ ولن يكون إلا في حينه حيث سيكتشفون أن ما دُفع من الدماء قد دُفع وما كُتب من التسويات قد كُتب، وأن النهاية أقل بقليل من المأمول للحائز على القسم الأكبر من الأرض، وأقل بكثير للحائز على القسم الأقلّ، وأن الشعب المشتت والمهجّر وحده دفع الثمن، والأهم والأخطر، أن نسبة التدخّل الخارجي في البلاد سترتفع اضطراداً. إنه الطائف بعيون دولية، فكما كان صدام الحجة، اليوم هي داعش وغداً هي الأكراد.

 

 

شربل الجميّل,
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