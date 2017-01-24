مقنّع يثير الذعر في جل الديب..!

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول قيام احد الاشخاص بسرقة دراجات آلية من محافظتي بيروت وجبل لبنان ونقلها بواسطة «فان» لون ابيض الى منطقة البقاع بغية بيعها.

ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي في محلة سبنيه-بعبدا من توقيف المشتبه به ز.ح. على متن الفان المذكور، وضبطت بداخله دراجة آلية نوع «هوجا» دون لوحات مخبأة بطريقة محترفة تحت الواح خشبية، كما عثر بحوزته على مبلغ وقدره 400 دولار اميركي و250 الف ليرة لبنانية وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وانه يقوم بشراء المسروق من شخص آخر.

كما تمكنت المفرزة في محلة الشويفات، ونتيجة للمتابعة الحثيثة ومن خلال عملية امنية من توقيف ح. أ. على متن دراجة آلية دون لوحات، وضبط بداخلها ادوات تستخدم في سرقة الدراجات، سكين (6 طقات) وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة الدراجات الآلية بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم)، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 10 مذكرات عدلية وبلاغ بحث وتحر بجرم: سرقة، طعن بسكين، نشل وشيك دون رصيد.

وعلى اثر وقوع عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهوية يضع قناعاً على وجهه، على متن جيب نوع «ب ام X5« لون اسود مجهز بزجاج حاجب للرؤية، حيث أقدم في 14 ايلول الماضي على سلب مبلغ مليون ليرة لبنانية من محل لبيع الاجهزة الخلوية في محلة الزلقا، واعتمد الاسلوب ذاته بتاريخ 8 تشرين الاول الماضي وسلب مبلغ 600 دولار اميركي من احد المحال التجارية في محلة جل الديب.

وقام في 21 الجاري بسلب مبلغ 4 ملايين و500 الف ليرة لبنانية بقوة السلاح من احدى الصيدليات في محلة جل الديب.

وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والاستعلام، تمكنت «شعبة المعلومات« من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة انطلياس بتاريخ 22/1/2017 على متن الآلية المذكورة، ويدعى ج.أ.

وضبطت بحوزته بندقية نوع بومب اكشن مع حوالي 150 طلقة عائدة لها داخل «جعبة»، مسدس حربي مع ممشط بداخله 6 طلقات صالحة للاستعمال، سكين، هاتفين خلويين، كيس بداخله مادة السيلفيا وورق لف إضافة الى سترة عسكرية ومبلغ من المال.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات السلب المذكورة وبتعاطيه المخدرات.

وسلّم الموقوف مع المضبوطات والسيارة الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ، بناء لاشارة القضاء المختص.