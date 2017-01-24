living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقنّع يثير الذعر في جل الديب..!

24
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول قيام احد الاشخاص بسرقة دراجات آلية من محافظتي بيروت وجبل لبنان ونقلها بواسطة «فان» لون ابيض الى منطقة البقاع بغية بيعها.

ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي في محلة سبنيه-بعبدا من توقيف المشتبه به ز.ح. على متن الفان المذكور، وضبطت بداخله دراجة آلية نوع «هوجا» دون لوحات مخبأة بطريقة محترفة تحت الواح خشبية، كما عثر بحوزته على مبلغ وقدره 400 دولار اميركي و250 الف ليرة لبنانية وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وانه يقوم بشراء المسروق من شخص آخر.

كما تمكنت المفرزة في محلة الشويفات، ونتيجة للمتابعة الحثيثة ومن خلال عملية امنية من توقيف ح. أ. على متن دراجة آلية دون لوحات، وضبط بداخلها ادوات تستخدم في سرقة الدراجات، سكين (6 طقات) وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة الدراجات الآلية بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم)، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 10 مذكرات عدلية وبلاغ بحث وتحر بجرم: سرقة، طعن بسكين، نشل وشيك دون رصيد.

وعلى اثر وقوع عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهوية يضع قناعاً على وجهه، على متن جيب نوع «ب ام X5« لون اسود مجهز بزجاج حاجب للرؤية، حيث أقدم في 14 ايلول الماضي على سلب مبلغ مليون ليرة لبنانية من محل لبيع الاجهزة الخلوية في محلة الزلقا، واعتمد الاسلوب ذاته بتاريخ 8 تشرين الاول الماضي وسلب مبلغ 600 دولار اميركي من احد المحال التجارية في محلة جل الديب.

وقام في 21 الجاري بسلب مبلغ 4 ملايين و500 الف ليرة لبنانية بقوة السلاح من احدى الصيدليات في محلة جل الديب.

وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والاستعلام، تمكنت «شعبة المعلومات« من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة انطلياس بتاريخ 22/1/2017 على متن الآلية المذكورة، ويدعى ج.أ.

وضبطت بحوزته بندقية نوع بومب اكشن مع حوالي 150 طلقة عائدة لها داخل «جعبة»، مسدس حربي مع ممشط بداخله 6 طلقات صالحة للاستعمال، سكين، هاتفين خلويين، كيس بداخله مادة السيلفيا وورق لف إضافة الى سترة عسكرية ومبلغ من المال.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات السلب المذكورة وبتعاطيه المخدرات.

وسلّم الموقوف مع المضبوطات والسيارة الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ، بناء لاشارة القضاء المختص.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout