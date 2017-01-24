living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدعياً أنه سائق أجرة.. ينقل زوجات الإرهابيين الحوامل «فقط»!

24
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كاتيا توا -
 
فقط النساء، من زوجات الارهابيين «الحوامل»، كان الموقوف علي عز الدين يقوم بنقلهن الى «مستشفى الرحمة» في عرسال من الجرود، على اعتبار انه سائق اجرة، زاعما ان هذا الامر قد تم تحت أعين عناصر حاجز الجيش في وادي حميد الذي كان يشترط عليه اخراجهن من البلدة قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر.
 
هذا في افادة المتهم امام المحكمة العسكرية التي استجوبته امس برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، الذي نفى تواصله مع قياديين في تنظيم داعش الارهابي وهو ما اثبتته حركة اتصالاته الهاتفية، وما علاقته بهم سوى» انني كنت صديقا مع شخص في فليطا الذي طلب مني ان انقل زوجاتهم»، مضيفا «فقط النساء وليس الرجال»، في حين ان المتهم ذكر في التحقيقات الاولية معه والتي عاد وكررها امام قاضي التحقيق، ان تواصله مع الارهابيين كان بهدف شراء وبيع الاسلحة والذخائر لصالحهم.
 
لم يقتصر دور المتهم في «نقل زوجات الارهابيين» فحسب انما حاول ان يكون «وسيطا» بين الارهابيين واهالي اشخاص تم خطفهم على يد داعش. ويقول المتهم في هذا المجال اوليا ان السوري محمد سيف الدين الملقب بـ«سيفو» وهو احد قياديي داعش، اعلمه بوجود ثلاث جثث للبنانيين تم خطفهم وقتلهم على يد داعش، وطلب منه التفاوض مع اهاليهم لاستعادة الجثث الثلاثة مقابل مبالغ مالية. اما في روايته امام المحكمة فيقول ان محمد الفليطي المعروف بمحمد الليطاني هو الذي اتصل به على اساس انه يعرف اهالي السوريين الذين تعود الجثث الى ابنائهم على اساس ان الجثث الثلاثة تعود لسوريين، فلجأ حينها المتهم الى أحد «اعيان» عرسال الذي طلب منه الحصول على اسماء الاشخاص الذين تعود اليهم الجثث، ثم ما لبث ان ابلغ بانه»مشي الحال».
 
وما اقرّ به المتهم امام المحكمة، بان «سيفو» عرض عليه شراء قذائف هاون لكنه لم يشتر منه وانكر اي علاقة له في تجارة الاسلحة لصالح الارهابيين، على الرغم من انه باع لابراهيم عزالدين الملاحق غيابيا بتجارة الاسلحة بندقية استحصل عليها نتيجة دين له بذمة «اللليطاني» الذي اشترى منه سيارته ولم يسدد له كامل ثمنها.
 
واوضح ان احمد البريدي وضع لديه اسلحة وذخائر كـ«أمانة» كونه»يثق بي»، وان محمد الحجيري حضر واخذ»الامانة« من عنده وهذا لا يعني بانه يتاجر بالسلاح. 
 
واعتبر ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي في مرافعته ان نقل المتهم لزوجات الارهابيين وافراد عائلاتهم يثبت تواصله مع الارهابيين الذي اعتدوا على الجيش والقوى الامنية. ورأى ان هذا الامر يشكل وجها من اوجه التدخل في تسهيل اعمال الارهابيين في الجرود فضلا عن تجارته في الاسلحة.
 
اما وكيلة المتهم المحامية عليا شلحة فاكدت بان موكلها لم يتاجر في السلاح لصالح الارهابيين وما عرض عليه من شراء قذائف هاون يندرج في جرم محاولة الشراء الذي لا يعاقب عليه القانون. وقاطعها ممثل النيابة العامة ان جرم محاولة الشراء يتعلق بالارهابيين وبالتالي يعتبر تدخلا في الاعمال الارهابية.
 
إحالة متهمين بالإرهاب امام «العسكرية»
 
اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، في قرارات اتهامية اصدرها امس اربعة سوريين بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش الارهابي، والمشاركة في «احداث عرسال» ضد الجيش اللبناني وما نتج عنها من استشهاد عسكريين وخطف آخرين.
 
كما اتهم اربعة فلسطينيين من مجموعة المطلوب بلال بدر بالاشتراك في الإشتباكات مع «منظمة فتح« في مخيم عين الحلوة. وأحال صوان المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام.
 
 
المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout