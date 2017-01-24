نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق

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علمت «اللــواء» أيضاً، ان عضوة الكونغرس الأميركي دولسي غوبارد التي التقت رئيسي الجمهورية والحكومة يرافقها عضو الكونغرس السابق دينس كوسنيش، والتي أمضت اسبوعاً في بيروت وقابلت كذلك وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي، نقلت إلى المسؤولين الذين التقتهم اقتراحاً بضرورة فتح قنوات اتصال بين الحكومتين اللبنانية والسورية، من أجل: التنسيق بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكذلك التنسيق الأمني بين سلطات البلدين لمكافحة الإرهاب.

وكانت غوبارد وصلت إلى بيروت من دمشق حيث قابلت هناك الرئيس بشار الأسد.

كشف دبلوماسي أميركي لـ«اللــواء» ان النائبة الأميركية أبلغت من يعنيهم الأمر ان بلادها تعتبر ان الأولوية في سوريا والمنطقة اليوم هي لمكافحة الإرهاب.