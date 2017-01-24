عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

الأخبار: وقائع من التحقيقات مع الإرهابي العاصي... والاستنفار الأمني متواصل
دقائق انتظار الموت في الكوستا
الديار: «القوات» مع المختلط و«الطابة» في ملعب بري
البناء: ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش
أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة
عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور «القومي» عند قانصو
الجمهورية: قانون نسبي شكلاً وستيني مضموناً
النهار: أستانا تناقش مراقبة ثلاثية لهدنة سوريا
المستقبل: التقى السنيورة وسفيرين وبلدية الميناء والفصائل الفلسطينية والقصار ولجنة الرقابة على المصارف
الحريري: مرتاحون للأجواء السياسية والأمور في طريق التحسن
اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق
عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم
الأنوار: تحرك شعبي ضد الارهاب وعمليات الخطف... وبحث خطة امنية
?l'orient le jour: I- Une réforme pour quoi faire
the daily star: Split threatens to plunge country into crisis