عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

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الأخبار: وقائع من التحقيقات مع الإرهابي العاصي... والاستنفار الأمني متواصل

دقائق انتظار الموت في الكوستا



الديار: «القوات» مع المختلط و«الطابة» في ملعب بري

البناء: ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش

أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة

عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور «القومي» عند قانصو





الجمهورية: قانون نسبي شكلاً وستيني مضموناً



النهار: أستانا تناقش مراقبة ثلاثية لهدنة سوريا



المستقبل: التقى السنيورة وسفيرين وبلدية الميناء والفصائل الفلسطينية والقصار ولجنة الرقابة على المصارف

الحريري: مرتاحون للأجواء السياسية والأمور في طريق التحسن



اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق

عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم



الأنوار: تحرك شعبي ضد الارهاب وعمليات الخطف... وبحث خطة امنية



?l'orient le jour: I- Une réforme pour quoi faire

the daily star: Split threatens to plunge country into crisis