أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

جزم رئيس حزب في قوى «14 آذار» بأنّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مختلطاً على أساس أن يكون نصف المقاعد النيابية وفق النظام النسبي والنصف الآخر وفق الأكثري من دون أن يشرح كيف سيتم تقسيم الدوائر وما هي الدوائر التي ستخضع للنظام الأول والدوائر التي سيعتمد فيها الثاني. وبحسب أوساط سياسية، فإنّ هذه الصيغة إذا اعتمدت ستكون مراعاة لحزب يرفض النسبية الكاملة من دون الالتفات إلى القواعد الشعبية التي تهدّد بتصعيد التحرك في الشارع في حال عدم إقرار النسبية الكاملة.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية معنية بالمفاوضات الفلسطينية -«الإسرائيلية» أنها تبلغت من واشنطن عدم وجود نية لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، رغم الوعود الإنتخابية والمواقف الإعلامية التي أطلقها الرئيس الجديد دونالد ترامب. وأنّ واشنطن طلبت طمأنة السلطة الفلسطينية ومطالبتها بعدم تصعيد الحملة على القرار الذي لم يتخذ وقد لا يتخذ. وسيجري ربطه بالتشاور مع الدول الحليفة في الغرب والمنطقة.





الجمهورية: أسرار

فرج

يقول مرجع سياسي إنه خلافاً للتفاؤلات المشاعة هنا والتشاؤمات هناك حيال استحقاق داهم لا تزال المواقف تراوح مكانها وما على الجميع إلّا الدعاء بالفرج.



كلام



أثار كلام وزير حالي خلال حفل تكريمه عن دولة إقليمية حفيظة المرجعية السياسية التي ينتمي اليها.



مطالب



قام أحد المسؤولين الروحيّين يتكثيف تحرّكه نحو بعض الوزارات لتأمين مطالب حيوية لم يستطع تأمينها نواب المناطق.



التباسات



قال وسيط في عملية أمنية دقيقة إنه اكتشف أنها كانت منطوية على التباسات كثيرة تبيّن له منها أن حاميها حراميها.

ضغوطات



تبيّن أن ضغوطات خارجية مورست لتأجيل زيارة مرجع كبير إلى دولة أفريقية.



تأكيد

للمرة الثانية يتوجّه مسؤول كبير الى مسؤول حزبي بارز مؤكداً إستمرار العلاقة بينهما ولن تؤثر عليها أي ظروف سياسية محلية.

مناقلات

يُجري حزب بارز مناقلات في صفوفه بعيداً من الأضواء، خصوصاً في بعض المراكز الحساسة، كما أجرى بعض الإعفاءات لكادرات مهمة لم يكن دورها محصوراً في لبنان.

النهار: أسرار الآلهة

تحدي الأجهزة...

فسّرت جهات سياسية عملية خطف مواطن أمس كتحدٍ للأجهزة الأمنية والمسؤولين الذين وعدوا بالقبض على الخاطفين بقاعاً قبل أيام.



من الأقارب...

رفض مسؤول روحي التحدث في ملف مطران صيدا للموارنة المعزول واعتبر أن التحرّك أمام بكركي الأحد كان "من الأقارب".



تأجيل الانتخابات...

أبدى مسؤول سابق خشيته من أن تكون "عملية كوستا" مدخلاً الى تأجيل الانتخابات النيابية.



محاربة الفساد...

أكد قريب من رئيس الجمهورية أن انشاء وزارة لمحاربة الفساد لم يكن وليد الصدفة".

المستقبل: يقال

إنّ مراقبين دوليين يبدون اهتماماً كبيراً لنيّة لبنان الاستثمار في ثروته النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة المحاذية للحدود الشمالية لبحر فلسطين المحتلة.



اللواء: أسرار

لغز

رصدت اعتمادات مالية طائلة لتأثيث مكاتب وزراء الدولة المستحدثة، ومن خارج الموازنة؟!

غمز

تنسق سيّدة بقاعية وريثة لعائلة سياسية مع مرجعين من غير طائفتها في التنسيق الانتخابي المقبل..

همس

لا يُبدي مرجع نيابي حماساً لفكرة عرض 17 مشروع واقتراح قانون على جلسة عامة، ويفضل التوافق على واحد قبل طرحه للإقرار..