الجامعة الهاشمية: لتكثيف التحرك كي يعود الشيخ مجيد الهاشم الى عائلته

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أكدت الجامعة الهاشمية وفروعها في لبنان في بيان لها، ان "ما تعرض له الشيخ مجيد الهاشم من عملية خطف بشكل همجي في وضح النهار هو امر مستنكر ومستهجن لا بل مرفوض رفضاً تاماً".

وأوضحت انه "منذ اللحظة الاولى واكبنا كلّ الخطوات التي دعت اليها العائلة، وما رافقها من تحركات رسمية وشعبية"، مناشدة جميع المعنيين بـ"ضرورة تكثيف التحرك وعلى كافة المستويات كي يعود الشيخ مجيد الى عائلته سالما، وان تضرب بيد من حديد كل من تسوله نفسه الاخلال بالأمن والعبث بالسلم الاهلي وكرامة المواطن".

وطلبت من الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والامنية "وضع خطة من شأنها ان تعيد ضبط الامن والامساك به، لينعم المواطن بالسلام والامان".