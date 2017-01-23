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هذا الرجل بالصورة اقدم على حوالي 70 عملية احتيال وسرقة احتيالية

23
JANUARY
2017
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صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي :

 

بتاريخ 21/1/2017، ومن خلال التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية مع المشتبه به:

 

ن. و. (مواليد عام 1975، لبناني)

 

اعترف بقيامه بحوالي 70 عملية احتيال وسرقة احتيالية من خلال انتحاله صفة امنية، حيث كان يوهم ضحاياه بان لديه سيارة محجوزة ويحتاج الى مبلغ مالي لفك حجزها وبأنه سوف يسلمها لهم.

وقد طالت هذه العمليات العديد من المواطنين ولاسيما سائقي الاجرة، استحصل منهم بموجبها على مبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض المصاغ، وذلك في المناطق التالية: بيروت، جونية، كسروان، البترون، زغرتا، صيدا، صور، الجديدة، عاليه، بعقلين، بعبدات، غزير، برج حمود وغيرها، كما تبين انه من اصحاب السوابق.

 

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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